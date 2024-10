‘Fleurs, Art & Sens’ ouvre ses portes à Chalon-sur-Saône

Stéphane Petit, fleuriste de métier, originaire de Bresse, ouvre sa boutique ‘Fleurs, Art & Sens’ à Chalon sur Saône, 25 Grande Rue Saint Cosme. Ayant travaillé tout d’abord pour l’entreprise familiale puis ayant ouvert sa première boutique, il y a 21 ans, à Saint Marcel, cette passion ne l’a jamais quittée même après trois ans d’absence dans le métier. Il revient aujourd’hui nous proposer ses plantes et fleurs coupées ou en pot, pour tous les portefeuilles et toujours avec cette même intention de satisfaire ses clients avant tout.

Bien que les Lys blancs et les Roses blanches soient parmi ses fleurs préférées, il met un poing d’honneur à répondre à la demande sans chercher à influencer. Il s’adapte toujours, et cherche ses plantes et fleurs auprès de fournisseurs locaux afin de toujours offrir le meilleur.

Stéphane Petit propose également parmi ses services, la livraison mais aussi l'entretien de tombes. Le magasin ouvre en semaine du mardi au samedi de 8h à 19h, le lundi étant fermé, puis les dimanches de 8h à 12h. Téléphone : 03 85 93 54 62

Olivia MR