« Moi, Alice ! D’après Alice au Pays des Merveilles »

Prochaines dates : le 14 novembre à 20h30 au foyer municipal de Gueugnon (71130) et le 15 novembre à 14h30 à la salle Jean Genet à Couches (71490).



Le pitch

Alice n’est plus toute jeune, c'est une vieille femme maintenant, mais elle adore se remémorer ce bel après-midi d’été où elle vécut une aventure peu commune pleine de fantaisie.

Vous verrez qu’emportée par sa fougue et son envie de raconter, Alice retrouvera ses 10 ans et se mettra à incarner tous les personnages étranges qu’elle a rencontrés.



Devant nous, dans un mouvement intergénérationnel, elle questionne son ipséité : ce sentiment de continuité de soi (de la continuité d’exister), ce qui fait qu’au travers des âges on se sent toujours être la même personne, absolument distincte d’une autre. Alice reconvoque l’enfant qui était en elle, qui y est toujours, et invite l’enfant en nous à s’émerveiller de ce qui se passe au centre de nous-même et autour de nous. Car à bien y regarder, tout est bizarre et merveilleux !



Cette jeune fille rebelle va questionner tout ce qui l’entoure afin de découvrir d’autres façons d’être au monde et soulever nombre de questionnements universaux.



Et face à la tyrannie de la reine de coeur et à l’injustice, elle n’hésitera pas à prendre la parole et à se rebeller contre l’ordre établi.

Ce récit halluciné et hilarant pour les enfants sans âge que nous étions, que nous sommes, que nous deviendrons, est plein de magie, avec des roses qui changent de couleur, une chenille qui fume, un chat qui sourit et des cochons d’Inde qui applaudissent un peu trop fort.

Et si vous avez de la chance, peut-être qu’Alice vous fera une démonstration de K-pop…



Spectacle familial plein d’humour à partir de 9 ans d’une durée de 1h10.



Jeu : Florence Nicolle

Mise en scène : Sébastien Chabane

Compagnie L’Armande



(Florence et Sebastien font également partie de la compagnie dijonnaise 26000 Couverts)