Oslon : fort succès pour le karaoké organisé au profit du téléthon

Le retour en images avec Info Chalon.

Et on peut dire que celle-ci a été une belle réussite puisque ce sont plus de 100 personnes qui ont participé à cette soirée caritative.

Au programme : des chansons à gogo bien sûr mais aussi de quoi se restaurer et passer un moment convivial avec les planches très appréciées.

Parmi les participants, des chanteurs plus aguerris : choeur gospel, groupe de musique locaux.

Aussi, cette soirée a été l’occasion de partager un moment intergénérationnel grâce à la présente de toutes les générations !

« Nous sommes vraiment ravis de cette soirée, tout le monde s’est amusé et en plus c’était pour la bonne cause ! » a témoigné Claudine Cornu, conseillère municipale oslonnaise à Info Chalon.

L’entrée des participants, qui était fixée à 5€ ainsi que les recettes de la buvette seront entièrement reversées à l’AFM Téléthon.



Amandine CERRONE