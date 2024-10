151e Fête des Grands Vins de Bourgogne : Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vin

Les 15 et 16 novembre prochains, la Fête des Grands Vins de Bourgogne s'installe à Beaune pour sa 151e édition. Cet événement prestigieux, qui attire chaque année des milliers de visiteurs du monde entier, est l'occasion unique de déguster les 84 appellations de la région, au cœur d'une ambiance conviviale et authentique.

Organisée par la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB), la Fête des Grands Vins de Bourgogne est une véritable institution.

