164e Vente des Vins des Hospices de Beaune - La pièce de Charité 2024 : un Beaune 1er Cru Les Bressandes pou une cause humanitaire d’exception

Le 17 novembre 2024, lors de la 164e Vente des Vins des Hospices de Beaune, un Beaune 1er Cru Les Bressandes, la pièce de Charité 2024, dite « Pièce des Présidents », sera mise aux enchères au profit de la cause One Health. Cette pièce exceptionnelle, sélectionnée pour sa qualité remarquable, représentera la charité lors de cet événement emblématique. Organisée en partenariat avec Sotheby’s, cette vente de charité soutiendra les associations Global Gift Foundation (GGF) et Médecins sans Frontières (MSF), représentées respectivement par deux ambassadeurs de renom : Eva Longoria, Jean Reno, Dominic West, et Zabou Breitman.

