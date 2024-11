ALESA, Lycée et mairie de Fontaines : un partenariat culturel au service du territoire.

Depuis quatre ans, le lycée et l'ALESA (Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Apprentis) de Fontaines renforcent leurs liens avec la mairie de Fontaines, dans le cadre d'une collaboration fructueuse visant à mutualiser les ressources financières et les audiences publics.

Charles Moret, Chargé de communication EPLEFPA-Fontaines Sud Bourgogne, a expliqué à Info Chalon ce partenariat culturel.

Cette coopération, s'inscrivant pleinement dans la mission d'animation des territoires du lycée, a permis la mise en place de nombreux projets culturels qui bénéficient aussi bien aux élèves qu'à l'ensemble des habitants.

Pour cette nouvelle saison 2024-2025, un projet commun a été élaboré entre l'ALESA, le lycée et la mairie, avec pour objectif d'amplifier l'impact des initiatives culturelles sur le territoire. Trois spectacles sont au programme, et ils permettront de créer des moments de partage tout en mobilisant la communauté éducative et les citoyens autour de thématiques fortes.

Une programmation diversifiée au service de l'éducation et de la culture.

14 novembre 2024 - Odyssées tous azimuts : Le premier spectacle de la saison, organisé avec le soutien des foyers ruraux de Fontaines, se tiendra le 14 novembre à 19h30 à la Salle Saint Hilaire. La "Compagnie Paroles en Jeu" présentera "Odyssées tous azimuts" , un spectacle multilingue inspiré de l'Odyssée d'Homère. Les classes de Seconde, qui travaillent déjà sur le thème de l’Odyssée, seront particulièrement impliquées, mais l'événement est ouvert à tous. Ce premier spectacle marque la volonté du lycée de s’engager activement dans sa mission d'animation des territoires, en impliquant les élèves dans des projets culturels riches et variés.

Le premier spectacle de la saison, organisé avec le soutien des foyers ruraux de Fontaines, se tiendra le 14 novembre à 19h30 à la Salle Saint Hilaire. La présentera , un spectacle multilingue inspiré de l'Odyssée d'Homère. Les classes de Seconde, qui travaillent déjà sur le thème de l’Odyssée, seront particulièrement impliquées, mais l'événement est ouvert à tous. Ce premier spectacle marque la volonté du lycée de s’engager activement dans sa mission d'animation des territoires, en impliquant les élèves dans des projets culturels riches et variés. 13 février 2025 - Clap ! : Le second rendez-vous aura lieu le 13 février à 19h30 à la Salle Saint Hilaire avec le spectacle "Clap !" , présenté par la "Compagnie SopaLoca" . Cet orchestre de rue musical propose une mise en scène unique autour du tournage d'un film, en plein cœur du spectacle. Ce concept original, interactif et dynamique, promet une soirée où musique et théâtre de rue se mêlent pour offrir une expérience immersive.

Le second rendez-vous aura lieu le 13 février à 19h30 à la Salle Saint Hilaire avec le spectacle , présenté par la . Cet orchestre de rue musical propose une mise en scène unique autour du tournage d'un film, en plein cœur du spectacle. Ce concept original, interactif et dynamique, promet une soirée où musique et théâtre de rue se mêlent pour offrir une expérience immersive. 14 mai 2025 - Les oubliées : la "Compagnie Bside" présentera "Les oubliées", un spectacle de cirque aérien consacré aux femmes oubliées des combats féministes. Ce spectacle, féministe et engagé, s’inscrit dans le cadre des Rumeurs qui courent, une série de représentations qui interrogent les inégalités de genre à travers des performances à la fois puissantes et visuellement impressionnantes, notamment grâce à l’utilisation d’un portique de cirque volant.

Un projet d'envergure soutenu par les collectivités.

Dans le cadre de cette collaboration, l'ALESA et le lycée entendent également renforcer leur partenariat avec la municipalité de Fontaines. Philippe Gelin, adjoint à la culture, et les équipes du lycée travaillent main dans la main pour mobiliser des ressources et toucher un public plus large. Des discussions pourraient démarrer avec le Grand Chalon, afin d’envisager un accompagnement financier et une promotion des spectacles dans le magazine du Grand Chalon, contribuant ainsi à l'ancrage territorial des initiatives culturelles portées par le lycée.

Ces événements s’inscrivent dans le cadre de la mission du lycée de Fontaines d’animer et de dynamiser le territoire local. Le lycée de Fontaines, en coopération avec ses partenaires, démontre à travers cette programmation son engagement à faire vivre la culture au cœur de son projet éducatif.

C.Cléaux