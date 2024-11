Une marche blanche organisée à Chalon en mémoire à Numan

Communiqué de presse

Merci à chacun d’entre vous de votre présence pour rendre hommage à Numan et témoigner de notre soutien à sa famille.

La mort de Numan est un évènement tragique qui nous bouleverse, nous touche, nous inquiète en tant que parents, grands-parents ou simples citoyens, d’autant plus qu’elle est restée confidentielle sauf pour le JSL et FR3 Bourgogne ainsi qu’info chalon et chalon tv que nous remercions d’avoir fait leur travail de journalisme,

Numan est mort le 3 aout 2024 tabassé à mort dans d’affreuses souffrances, il suffit de voir sa photo à l’hôpital pour mesurer la barbarie de cette mise à mort.

Numan était un jeune homme de 19 ans, comme tous les jeunes d’aujourd’hui, il venait d’avoir son bac et son permis et il allait entamer des études de comptabilité pour avoir un BTS, la vie commençait pour lui.. un rêve inachevé. Je garde le souvenir de son visage pas réveillé, le matin sur le marché, car il se levait tôt pour aider sa famille.

Numan et sa famille participaient au vivre ensemble à Chalon-sur-Saône, comment ?

La famille vend depuis des dizaines d’années des légumes et des fruits sur les marchés de notre ville et c’est un lieu rare de sociabilité. Qui n’a pas entendu : « je vais faire un tour sur le marché ». Les citadins que nous sommes sont habitués aux rapports impersonnels, limités et superficiels. Le marché est un lieu ouvert à tous. La conversation s’engage vite, c’est un emplacement d’échanges et de rendez-vous que complètent les cafés, c’est un spectacle gratuit, la foule y est diverse et dense. On y va pour trouver une ambiance.

Le marché est aussi un outil de revitalisation du centre- ville et c’est en plus une contribution au mieux-vivre des habitants et un service pour les personnes âgées et non motorisées.

Numan tenait une grande place dans ces marchés chalonnais avec son éternel sourire et sa gentillesse.

Mais au-delà Numan et sa famille étaient d’une très grande générosité et c’est tellement rare

Personne à chalon n’a oublié leur rôle lors des restrictions imposées par le covid. Pour les plus vulnérables surtout mais pas que, ils ont organisé un approvisionnement en légumes et fruits facilitant la vie de nombreux chalonnais.

Pour moi, Fatma et Filiz ont toujours répondu présentes pour me permettre de mener à bien des initiatives caritatives :

C’est la soupe solidaire des aubépins en hiver qui réconforte les plus fragiles d’entre nous, et c’est les confitures qui assurent le financement du collectif LE SOLEIL BLEU dont le but est de faire connaitre l’autisme et la neurodiversité et se veut moteur de changement dans la vie des personnes atteintes d’handicap invisible et de leur famille( 80% des handicaps)

Notre fil rouge pour cette marche ce sera l’hommage dû à Numan sur les lieux de son activité chalonnaise avec des fleurs et du silence.

Marché place de l’hôtel de ville où nous sommes

Marché place Saint Vincent

Rue aux Fèvres

Chaque bouquet déposé comptera 18 roses blanches et une rose rouge pour représenter ses 19 ans

La rose rouge symbolise la mort tragique de Numan et la place qu’il gardera dans nos cœurs.