2000 arbres sur 800m2, un engagement envers la nature de la commune de Saint Rémy.

Les élèves de l’école Lucie Aubrac ont été les premiers sur le terrain pour faire les premières plantations de la forêt urbaine près de l’Espace Forent Pagny.

Rien de mieux en ce mois de novembre plutôt frais et humide que faire une petite danse des arbres, danse concoctée par Louise et Virginie animatrices nature de "BeeForest", ensuite, chaque enfant a planté un arbre. Les enfants de l’école Lucie Aubrac ont planté les arbres, de même que ceux de l’Escale.

Pas si simple de faire un trou assez grand et profond avec une pelle, mais le cœur y était pour la bonne cause.

Sur le terrain, on pouvait noter la présence de David Vaison et Delphine Paillet chargés de mission de la MACIF qui soutient du projet.

Pour ce projet écologique initié par le budget participatif et mené par BeeForest, samedi, une cinquantaine de san-rémois ont participé à la plantation citoyenne de la forêt urbaine, organisée par la municipalité.

Dans son discours d’accueil, Florence Plissonnier, maire, a rappelé l’objectif et les étapes du projet confié à la société "BeeForest" de Mathieu Verspieren : « La forêt urbaine que nous allons planter aujourd’hui symbolise notre engagement envers la nature et notre volonté de créer un environnement plus sain et harmonieux pour tous les san-rémois.... Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre environnement et de créer un héritage positif. Alors, retroussons nos manches et unissons nos efforts pour donner vie à notre forêt urbaine ! ».

Mathieu Verspieren, le spécialiste de BeeForest, a fait un petit cours de botanique aux participants.

Pelle en main, les san-rémois ont mis en place les arbres, une plantation d’environ 400 arbres ce samedi matin pour créer un environnement durable, aidés par des représentants de la MACIF et du Crédit Mutuel partenaires de ces opérations menées par "BeeForest".

Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans les généreux donateurs : habitants, entreprise Rossignol, Guinot TP, Monsieur Store, Comptoir de fers, la SAMAG, la MACIF, le Crédit Mutuel, l’association St Rémy Environnement, le CD 71…, dons à hauteur de 80 000 €.

"BeeForest" sera à nouveau présent à côté de la municipalité pour surveiller la pousse des arbres.

C.Cléaux