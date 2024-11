Protoform Bourgogne réoriente sa production vers les deux-roues et le secteur sport-loisirs

Longtemps spécialiste pour l’automobile des moules prototypes et des pièces injectées, Protoform Bourgogne a réorienté sa production vers des secteurs plus dynamiques depuis la crise sanitaire.

La crise de la COVID-19 a eu raison de l'orientation principale de Protoform Bourgogne a expliqué Pierre Bédry, patron de l'entreprise chalonnaise, à Sébastien Martin, venu d'un peu plus près cette petite pépite chalonnaise, qui emploie une vingtaine de salariés pour près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaire. "C'est simple, avant la COVID, 100 % de notre chiffre était réalisé avec l'automobile, aujourd'hui 30 % c'est le vélo". Un changement radical de paradigme pour ce spécialiste des moules prototypes et pièces injectées.

Associé à des start-up notamment dans le Bordelais, Protoform a trouvé dans le deux-roues une issue non négligeable, à la crise qui frappe le secteur automobile.

"Le délai et la réactivité", c'est le coeur du réacteur

Face à un secteur hyper concurrentiel, la stratégie de Pierre Bédry repose sur sa capacité à répondre très vite aux donneurs d'ordre. Le recours à des moules en aluminium permet cette réactivité. On en veut pour preuve, la dernière commande reçue pour un client, dont le fournisseur italien a rompu le contact. "Le temps à notre client de recevoir ses moules en acier, on assure l'intermittence avec une création du moule et l'injection des pièces, le temps de la remise en route de sa production". Un exemple assez emblématique du savoir-faire chalonnais de Protoforme.

"L'année 2023 aura été l'année de sur-stocks dans le secteur du vélo. On a été bien sollicité par nos clients. Cette année se veut plus calme, le temps d'écouler les stocks emmagasinés" rappelle Pierre Bédry, qui espère une remise en route de ses carnets de commande.

"On est en capacité de rivaliser avec les Chinois"

Avec le recours à des polymères recyclables, "on a recours à de vraies innovations technologiques" insiste Pierre Bédry, travaillant avec des marques françaises de deux roues, "un savoir-faire à la française". Garde-boue, fourche, potence, protège-chaine... l'établissement chalonnais est en capacité de répondre à la demande de ses clients jusqu'à 50 000 pièces/an. Une technique de super-moulage à partir de fibre qui donne aux composants un degré de résistance bien apprécié.

Au point que désormais Protoform Bourgogne voit se dégager dans son avenir proche, un autre secteur d'activité. "Le sport et loisirs peut faire appel à notre technologie" assure Pierre Bédry, qui voit dans ce domaine sans doute un nouvel arc à inscrire à l'entreprise chalonnaise. De quoi enthousiasmer Sébastien Martin, qui s'est dit bluffé par la qualité des deux roues.

