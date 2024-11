Lisa Bicheray, enseignante-artiste au Conservatoire du Grand Chalon proposera un solo dansé intitulé ‘Mères’

Lisa, dans le cadre de la proposition 'Café gourmand', vous proposez un solo dansé qui rend hommage à Isadora Duncan, qu'est ce qui vous a donné envie de faire un clin d'œil à cette pionnière de la danse moderne ?

La création de ce solo est en fait partie d'une commande que m'a passée par Marion Schrotzenberger, la directrice artistique de la Saison du Grand 8. Elle avait l'envie de proposer, pour la saison 2024-2025, un triptyque de cafés gourmands danse-théâtre-musique. Elle avait eu un coup de coeur sur un extrait vidéo de cette pièce d'Isadora Duncan, Mother, et me l'a proposé comme porte d'entrée dans la création. J'ai très vite accepté, car j'ai eu la sensation de comprendre ce que Marion avait décelé dans cet extrait. Et j'ai eu l'envie de m'y plonger, de mieux découvrir cette artiste dont je savais finalement peu de choses. Bien sûr je connaissais le rôle d'Isadora Duncan dans l'histoire de la danse. C'est une figure absolument incontournable, un nom connu de tous les danseurs et de toutes les danseuses. Mais je n'avais jamais eu l'occasion de me plonger vraiment dans son histoire, dans sa vie, tant artistique que personnelle. Et aujourd'hui je suis d'autant plus heureuse d'avoir accepté cette commande. Ça a été l'occasion d'une véritable rencontre avec cette femme incroyable, l'occasion de la découvrir avec plus de sensibilité, d'effacer un peu la distance qui peut se construire avec les pionniers et avec le temps qui nous sépare d'eux. J'ai découvert une femme engagée, et dont les convictions restent follement d'actualité.

Le solo de la chorégraphe est au singulier, vous l'écrivez au pluriel, pourquoi ?

Dans Mères, je souhaitais véritablement me mettre en dialogue avec Isadora Duncan. Questionner ce qui me lie à elle, laisser résonner ses mots et son histoire avec la mienne. Mais au-delà de ça, ce solo vient questionner la maternité dans un sens beaucoup plus large. Il vient questionner mon rôle de mère, et mon identité de femme. A travers le dialogue que je tisse avec les mots d'Isadora Duncan, j'ai l'espoir d'éclairer plus largement ce que vivent de nombreuses femmes lorsqu'elles traversent l'expérience de la maternité. L'histoire de ce qu'était Isadora Duncan comme mère est bien différente de mon histoire personnelle. Pourtant, j'ai retrouvé dans ses mots des choses qui m'ont touchée, et qui ont fait sens avec ma propre expérience. Malgré le siècle qui nous sépare. Parce qu'il y a dans la maternité une part d'universel que je trouve assez fascinante : c'est à la fois une expérience intime et tout à fait personnelle, et une traversée collective qui relie toutes les femmes - qu'elles aient ou non des enfants.

Vous monterez sur le plateau de l'Auditorium mardi à 12h30, la durée de la pièce est de 30 min, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le 'Café gourmand' ?

Le café gourmand c'est une recette tout à fait savoureuse : un spectacle de 30 minutes + un plat du jour au Bistrot des artistes = un café gourmand offert. Le rendez-vous est à 12h30 à l'Auditorium du Conservatoire pour éveiller les sens avec de la danse, de la musique ou du théâtre, puis à 13h les papilles prennent le relais. L'occasion de s'offrir une pause méridienne qui sorte de l'ordinaire !

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/meres

SBR