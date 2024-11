Dépression Caetano : 54 départements désormais placés en vigilance orange "neige-verglas" ou "vents forts" pour aujourd'hui

En l'espace de quelques heures, les prévisions météorologiques se sont nettement dégradées. Pour le moment, la Saône et Loire demeure en vigilance jaune.

La vigilance orange a été renforcée par Météo France pour la journée de jeudi. Les premières averses de neige et de grésil ont été signalées sur le Couchois notamment et sur les hauteurs du département. Pour la journée de jeudi, la Saône et Loire reste en vigilance jaune, alors que l'Allier, la Nièvre, la Côte d'Or, la Loire, l'Ain, le Rhône sont placés en vigilance orange.

Bulletin Météo France

Sur cet épisode, on attend des rafales atteignant généralement 110 à 120 km/h sur le littoral des départements placés en vigilance orange, jusqu'à 130 à 140 km/h sur le sud de la Bretagne, et ponctuellement un peu plus sur les îles et les caps exposés.

Dans l'intérieur des terres, les rafales avoisinent ou dépassent généralement les 100 km/h sur les départements en vigilance orange, avec des pointes autour de 110 à 120 km/h par endroits. Sur le relief, on pourra relever 110 à 130 km/h sur le Massif Central et plus de 150 km/h sur les sommets des Alpes.

En Corse, le vent d'ouest va de nouveau se renforcer en soirée, cet épisode de vent sera plus bref et moins fort que le précédent mais il pourra encore occasionner des dégâts avec des rafales de l'ordre de 100 à 130 km/h, et même 160 à 180 km/h sur le Cap Corse.

A noter que les départements en bordure de ceux placés en vigilance orange pourront localement être concernés par des rafales de 90 à 100 km/h.