AVIS DE DECES - Marie-Line DESMIS

CHALON-SUR-SAÔNE - SANTILLY



Jeanine, sa maman ;

Bernard et Christine, Christelle et Bruno, son frère, sa belle-sœur, sa sœur et son beau-frère ;

ses neveux et nièces,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Marie-Line DESMIS

survenu le 21 novembre 2024,

à l'âge de 61 ans.

La cérémonie sera célébrée jeudi 28 novembre 2024, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Marie-Line repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Elle a rejoint son papa,

Jean

décédé en 1986 ;

son frère,

Éric

en 1997 et sa sœur,

Nadine

en 2024.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.