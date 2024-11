L'Université Populaire du Chalonnais a tenu son assemblée générale au Clos Bourguignon

Fondée en février 1984 et déclarée d'intérêt général en 2016, l'Université Populaire du Chalonnais (UPC) a pour objet de permettre au plus grand nombre des habitants de l’agglomération et du département, d'avoir accès aux cours de culture générale, de langues ou d'activités de bien-être qu'elle organise.

Ses membres avaient rendez-vous le mardi 19 novembre au Clos Bourguignon pour leur assemblée générale.

L'occasion pour Joseph Sassonia, le président de l'UPC, lequel était secondé par Odile Laroche, sa secrétaire, de remercier, au nom du bureau et du Conseil d'administration, les adhérents qui se sont manifestés par l'envoi de pouvoirs pour répondre favorablement à cette invitation, soit 111 adhérents présents et 149 pouvoirs.

Le président de l'UPC a également remercié bien entendu les adhérents qui ont répondu à la convocation à cette assemblée, ainsi que Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, tous les membres du Conseil d'administration présents ainsi que les intervenants sur les différentes activités proposées par l'UPC, à savoir Petra San José (allemand et chinois), Évelyne Perraud (biodanza), Jocelyne Michelot (yoga intégral), Véronique Bordereau (histoire de l'art), Vincent Deguerne (généalogie), David Gallois (guitare), Bernard Lacour (astronomie et son histoire), Marion Petit (escales littéraires), Thierry Bertrando (aviation), Christophe et Marlène Venin (formation numérique) et Loïc Chaveneau (symbolisme du corps humain).

Après l'approbation à l'unanimité du compte-rendu de l'assemblée Générale du 14 novembre 2023, place au rapport moral et d'activités 2023-2024. Une année 2023-2024 caractérisée par une augmentation massive du nombre d'adhérents à 701, soit une augmentation de plus 19 %, ce qui explique d'ores et déjà les bons résultats financiers de l'UPC.

«Comme toujours, les nouvelles activités proposées ont permis d'accroître notre attractivité», explique son président.

L'UPC continue donc de remplir ses trois missions principales vis-à-vis de ses adhérents, à savoir la rupture de l'isolement, aussi bien pour les personnes dont les circonstances de la vie, prévues ou non, ont provoqué la solitude, pour les personnes nouvellement installées dans le Chalonnais ou pour les retraités récents qui recherchent de nouvelles activités, un complément à leur formation, notamment au niveau des langues ou autres disciplines, qui peut se révéler essentiel dans leur parcours scolaire, professionnel, familial et dans la compréhension du monde dans lequel nous vivons, et entretenir le bien-être corporel et mental, d'une manière générale, grâce aux nombreuses activités spécifiques proposées et complétées par de nouvelles chaque année qui se caractérisent souvent par leur originalité.

«Le coût le plus réduit possible étant une condition indispensable à ce que l'accessibilité soit la plus large, le fonctionnement de notre association est, en très grande partie, assuré par les bénévoles de notre bureau et par certains membres de notre Conseil d'administration. Les coûts administratifs sont ainsi limités au salaire d'une demi-personne pour l'accueil de nos élèves et l'ensemble de ceux-ci peut ainsi bénéficier d'une participation financière vraiment calculée au plus juste pour les activités de leur choix. Sans cela, celle-ci devrait être doublée», précise Joseph Sassonia.

«Toujours soucieux de mettre à la disposition de nos adhérents des activités d’apprentissage de la meilleure qualité, nous sélectionnons nos intervenants pour leur compétence liée à leur expérience, formation ou origine. Ainsi, les salariés ou bénévoles qui interviennent dans nos différents ateliers sont, pour la plupart, des professionnels en activité ou en retraite. Pour ceux qui animent les cours linguistiques, la langue enseignée est leur langue maternelle et quand ce n'est pas le cas, celle du pays où ils ont longtemps vécu. Tous sont des passionnés qui ont à cœur de transmettre leur passion», poursuit le président de l'UPC.

Chaque année, au moment de préparer la plaquette de la prochaine saison au mois de mai, les membres du bureau examinent avec patience et sans aucune complaisance, les activités qui peuvent figurer au programme de l'association. Parmi les critères de sélection habituels figurent notamment, l'intérêt de l'activité pour le bien-être des adhérentes et adhérents, le souci de leur formation en tout domaine quand elle est souhaitée, le respect des personnes, de leurs opinions et de leur culture en dehors de toute discrimination.

«De nombreuses propositions nous sont régulièrement faites et, seules sont retenues celles qui correspondent aux fondamentaux de l'Éducation Populaire malgré notre volonté d'ouverture à toute expérience», explique le président de l'UPC.

Ce dernier est revenu sur les principaux faits de l'année 2023-2024. Parmi lesquels, la participation au Forum de la vie associative et sportive au Parc des Expositions le 2 septembre 2023, lequel donnera lieu à 37 adhésions, ses portes ouvertes le 16 septembre, la soirée repas de fin d'année organisée le vendredi 27 mars 2024, ou encore la représentation de «Rhinocéros» d'Eugène Ionesco, le samedi 22 Juin 2024 à la Salle des fêtes des Charreaux Claude et Christian Villeboeuf, devant plus de 150 spectateurs.

Comme chaque année, en fin de saison, l'UPC reçoit de nombreuses sollicitations d'intervenants proposant leurs services pour de nouvelles activités. Le bureau a sélectionné 7 nouvelles propositions qui ont toutes pu trouver leur public, à l'exception de l'anglais des affaires.

L'écriture Art Thérapie, animée par Patricia Servange, l'ennéagramme avec Corentin Bousquet, la généalogie avec Vincent Deguerne, la guitare débutants proposée par David Gallois et les études psychanalytiques avec Helga Gentien sont les activités qui ont vraiment rencontré le succès attendu. Enfin, les cours de géopolitique que Didier Gros propose ont vraiment été plébiscités et ont accueilli 17 personnes.

Helga Gentien ayant souhaité réduire le nombre de cours d'anglais qu'elle assurait, Lætitia Gros a rejoint l'UPC pour la prise en charge des cours disponibles. Malheureusement, Émilie Desbrières, l'animatrice de la chorale de l'UPC n'a pas eu la possibilité de poursuivre, pour cette année, ses prestations mais Laure Chanelet, l'animatrice des cours de voix a pu la remplacer. Matthias Beaudoin étant parti à Lyon, c'est Charlotte Dernicourt tout juste diplômée pour la direction d'acteurs, qui l'a remplacé pour la plus grande satisfaction des apprentis comédiens qui participent à l'atelier théâtre. Un deuxième cours a même dû être ouvert. Et, comme vu plus haut, l'atelier théâtre a pu organiser une représentation très réussie.

A contrario, l'atelier Écoute Corporelle avec Sabine Poret a peiné un peu plus à séduire les adhérents et s'est arrêté dès la fin du premier trimestre, faute d’avoir répondu aux attentes des participants.

Martine, la secrétaire d'accueil, qui a rejoint l'équipe en septembre 2022, a souhaité faire valoir ses droits à la retraite en juillet dernier. Toutefois, elle a accepté de reprendre du service avec un horaire réduit.

Le bureau a également choisi de confier la réalisation de la plaquette à une jeune intervenante, Marion Petit, dont tous ont pu apprécier le travail avec le document qui a été expédié à tous les anciens adhérents (2300) fin août. Et pour finir, début du mois de mars, l'UPC s'est lancé dans la mise en place d'un nouveau logiciel dans le but d'une meilleure efficacité et d'une meilleure communication par le site internet. Cela a représenté un énorme travail de saisie de données. Ce nouveau logiciel, eBoo, a été développé par la société Atiweb pour le compte de l'Université Populaire du Rhin, et diffusé par L'Association des Universités Populaires de France (AUPF). Il a été adapté à l'UPC qui en dispose sous licence.

L'Université Populaire du Chalonnais en quelques chiffres, c'est 701 adhérents, dont 24,6% d'hommes et 41% de nouveaux membres, 795 heures de cours fréquentés, dont 335 heures de langues et 270 heures d'activités corporelles, 52,9% de Chalonnais et 32,5% de Grand-Chalonnais.

Le rapport financier, qui couvre la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, fait apparaître un excédent de 12 629 euros. Au 31 août 2024, l'UPC disposait de 64 052 euros sur ses comptes bancaires, soit environ 7 000 euros de plus que l'année dernière.

Martine Musy, la vérificatrice aux comptes, certifie avoir vérifié les comptes de l'association le 28 octobre 2024, déclare la gestion saine et propose à l'assemblée générale de donner quitus à la trésorière. Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

Cette assemblée générale était aussi l'occasion d'élire des membres du Conseil d'administration (renouvellement du tiers sortant). Thierry Bertrando, Martine Bidalot, Françoise Galludec, Joseph Sassonia et Antoinette Tola ont ainsi été réélus.

Parmi les nouveaux candidats, Véronique Bordereau s'est présentée pour soutenir le projet d'organiser des expositions temporaires d'œuvres d’art dans les couloirs des locaux de l'association.

Pour l'heure, l'UPC compte plus de 730 inscrits, un record puisqu'ils étaient 650 inscrits le 19 novembre 2023. La barre des 800 inscrits devrait probablement être franchie d'ici la fin de saison. L'UPC retrouve l'objectif qu'elle s'était fixée au moment de son déménagement en 2020.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati