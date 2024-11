Quoi de neuf du côté de la Mission Locale du Chalonnais ?

Les actions ne manquent pas à la Mission Locale du Chalonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

En Bourgogne Franche-Comté, avec un objectif essentiel d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d'insertion professionnelle et sociale, la Mission Locale, c'est 26 Missions Locales et près de 525 professionnels.

Des professionnels qui se mobilisent au quotidien en faveur de l'autonomie des jeunes et impulsent une véritable dynamique partenariale pour trouver des solutions adaptées et des opportunités pour tout jeune en accompagnement.

Mais qu'en est-il de la Mission Locale (MILO) du Chalonnais ?

Ainsi, trois jeunes accompagnés par la MILO se sont rendus dernièrement à Chagny sur le site de Stelo Formation, comme nous l'indique Delphine Clerc, la responsable des secteurs contrat d'engagement jeune jeunes et formation.

Belle occasion de découvrir les services de ce centre de formation, cette journée qui leur a permit d'apprendre à cuisiner pour pas cher (et sainement). Ils ont également déjeuner avec les stagiaires, histoire d'en apprendre un peu plus.

Dans le cadre de la Semaine nationale de l'industrie qui avait lieu du 18 au 24 novembre, 5 personnes ont pu découvrir les ateliers de l'UIMM (chaudronniers, soudeurs, usineurs et l'école de producteurs) avec France Travail.

La MILO du Chalonnais participait également à la Nuit de l'Orientation qui avait lieu ce vendredi 29 novembre, de 17 heures à 21 heures, dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Chalon-sur-Saône, où elle partageait son stand avec Avenir Actifs.

À partir du jeudi 28 novembre, 3 jeunes participent un atelier Mission orientation, de 14 heures à 17 heures. Et ce sera le même groupe sur les trois jeudis qui suivent (Qui suis-je ?,Mes qualités, Est-ce que je peux apprendre à mieux me connaître ?,La connaissance des métiers/ Connaissance du Bassin de l'emploi). Le dernier atelier sera axé autour d'un jeu Mission «Territoire», une sorte de Trivial Pursuit conçu «artisanalement» pour des parrains, à savoir Isabelle Porot du Grand Chalon, Frédéric Janin d'EFCO Formation, Alice Cantin des hôtels Ibis, Noella Gorzi du MEDEF, Gwenaelle Tochon d'ADMR, Maeva Panillard du GEC Multiservices et Céline Guillot du GEC BTP.

Le 19 novembre, l'équipe de la MILO s'est rendue à la Caserne Carnot à la rencontre de la BPIA le 19 novembre 2024. L'occasion d'un temps d'échanges de présentation des acteurs de la reconversion. Plusieurs pistes de collaborations ont ainsi été évoquées, dont un projet de coopération partenariales, un projet de permanence trimestrielle dans les locaux de la MILO dont la délégation d'une vingtaine de personnes était ravie de l'accueil chaleureux.

«La BPIA regorge d'opportunités d'emplois, aussi bien dans la maintenance de véhicules, maintenance des équipements industriels, conduite de poids lourds et super poids lourds», nous explique Ibrahima Bathily, le directeur de la Mission Locale du Chalonnais.

Ce dernier remercie, au nom de toute l'équipe de la MILO, Amandine Delhaye du bureau de pilotage de la BPIA et l'ingénieur en chef de 1ère classe Teddy Biri, chef de corps de la Base Pétrolière Interarmées et commandant d'armes de la Place de Chalon-sur-Saône, ainsi que le Major Jean-Luc N'Guyen «pour sa présentation d'une grande qualité».

La Mission Locale du Chalonnais, toujours plus près de ses partenaires pour faciliter la jeunesse dans «notre dynamique bassin».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati