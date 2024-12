ELAN CHALON - Le club officialise sa séparation avec Savo Vucevic

Communiqué de presse

L’Elan Chalon annonce aujourd’hui la fin de sa collaboration avec Savo Vucevic.

L’histoire de Savo Vucevic et l’Elan débute à l’été 2022, lorsqu’il se voit confier une mission ambitieuse : ramener l’Elan Chalon en Betclic ELITE. À ce moment-là, le coach monténégrin, fort de cinq montées, possède un solide savoir-faire qu’il met rapidement au service du club. Sa détermination et son expertise portent leurs fruits. Sous sa direction, la saison 2022-2023 restera gravée dans les mémoires, à l’issue d’une phase finale à rebondissements, l’Elan Chalon remporte les Play-offs Pro B et retrouve l’élite. Cette saison restera également marquée par les premiers pas de Kyshawn George sous ses ordres, avant que celui-ci ne soit drafté en NBA cet été.

La saison suivante, l’objectif affiché est le maintien en Betclic ELITE, un défi que l’équipe a su relever en confirmant sa place parmi l’élite du basket français.

Cependant, le début de la saison 2024-2025 s’avère plus difficile, avec seulement deux victoires en neuf matchs de championnat. Dans ce contexte, le club a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration avec Savo Vucevic.

L’Elan Chalon tient à exprimer sa sincère gratitude envers Savo Vucevic pour son engagement, son travail et sa contribution précieuse à l’histoire du club. Il restera une figure marquante de notre institution. Nous lui souhaitons une belle continuation. Savo et les siens seront toujours les bienvenus en Bourgogne.