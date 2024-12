Fragnes La Loyère : de nombreux défis organisés au profit du Téléthon.

Tout a débuté le vendredi soir 29 novembre, le "Club cyclotouriste", en partenariat avec "l’ALDN", l’association de parents d’élèves "Loup’Kid", sans oublier l’appui de la mairie, avait organisé à la salle du Bicentenaire un ensemble de défis en soutien à l’AFM Téléthon.

Les 24 heures non-stop du défi à vélo, chacun pouvait s’inscrire et participer à hauteur de ses capacité, l’important était d’être présent et de pédaler pour faire avancer le compteur kilométrique.

Entre deux coups de pédales, un petit massage au stand d Faustine Juliette et Amelle de la FAC de kiné.

Le karaoké, un jeu musical très prisé des petits comme des grands était tenu par les membres de l’ALDN et a mis en lumière quelques chanteuses.

Olivia avec la très connue chanson "Mon Amie la Rose" chanson de Cécile Caulier, interprétée par Françoise Hardy en 1964

Ou encore le duo Sophie et Camille de l'ALDN interprétant la chanson "Les bêtises", tube emblématique de Sabine Paturel,

Camille, âgée de 16 ans, avec sa superbe voix, s’est mesurée à une chanson d’un géant disparu Daniel Balavoine "Tous les cris les SOS".

Il y a eu beaucoup d’autres candidats au Karaoké tout au long de ce défi.

Les plus courageux, si on peut dire, n’ont pas hésité à braver le temps pour faire la randonnée programmée dans tout le lot de défis de ce téléthon 2024.

Il était bien plus facile de regarder que de faire les exercices à "l’atelier handicap" préparé et tenu par les membres et bénévoles de l’association "Loup’Kid", un exercice qui vous plongeait dans le monde du handicap visuel vous montrant combien il est difficile juste de se déplacer pour les personnes atteintes de déficience visuelle (maladies des yeux ou accident).

Durant la soirée et la nuit épreuves de danse, Hip hop, country…

Dans la salle d’expo photo du club "Instants Nature" de Varennes-le-Grand c’était plus calme au contact des magnifiques clichés animaliers.

Il y avait un monde fou, la salle était bondée ; avant ou après l’effort, vin chaud, jus de pommes, gaufres, sandwichs, soupe à l’oignon, soupe au potimarron étaient très appréciés.

On peut dire que ce Téléthon à Fragnes La Loyère a été une véritable réussite et les participants ont beaucoup pédalé, chanté, dansé…. Il y en avait pour tous les goûts. Les fonds récoltés seront reversés à l’AFM Téléthon.

C.Cléaux