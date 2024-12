" La collusion des extrêmes a précipité la France, les Françaises et les Français, en terre inconnue" déplore la députée Josiane Corneloup

Motion de censure : un vote irresponsable

Au lendemain du lamentable vaudeville, mis en scène par M. Mélenchon, et interprété par de tristes cabotins aux ordres, l'adoption de la motion de censure déposée par LFI a été adoptée grâce à la complicité des députés du RN qui affectent en public une opposition radicale à l'extrême-gauche, mais en dehors du champ des caméras, s’accordent avec elle pour organiser le chaos de notre pays.

Michel BARNIER, un homme d'État expérimenté, à l'envergure internationale, n'ayant plus de carrière politique à bâtir, a courageusement tenté d’apaiser le climat à l’Assemblée nationale en respectant chacun et chacune. Il s’est employé à rassembler les différents groupes parlementaires autour d'un projet de redressement national qui allait dans le bon sens et répondait à l'urgence d'une situationfinancière désastreuse.

Hier, dans l'hémicycle, les masques sont définitivement tombés. La collusion des extrêmes a précipité la France, les Françaises et les Français, en terre inconnue.

La France, ployant sous une dette colossale de 3300 milliards d'euros, dont le déficit budgétaire a atteint en 2024 6.1% du PIB, emprunte aujourd'hui sur le marché obligataire, pour financer sa dette, au même taux à échéance de 10 ans que la Grèce. Du jamais vu ! Les banques, les fonds prêteurs font payer à notre pays une prime de risque que la dissolution de l'Assemblée nationale ne va certainement pas faire baisser.

De cela "' les 331 députés censeurs", n'ont que faire, comme ils se moquent des conséquences que leur irresponsabilité aura pour les contribuables, les collectivités, les entreprises; observer que les Députés RN favorables à la limitation de l'aide médicale d'État aux étrangers en situation irrégulière s'allient avec une gauche qui, au contraire, souhaite ouvrir grandes les vannes de cette prise en charge trop souvent abusive, est consternant et constitue une tromperie vis-à-vis de leurs électrices et électeurs.Acculée par la menace d’une inéligibilité dans le dossier des attachés parlementaires européens,

Marine Le Pen, qui a toujours dispensé des leçons d’exemplarité aux autres formations politiques, a joué contre son pays en choisissant le pire des moyens pour tenter de sauver son parti politique ; je privilégierai toujours quant à moi, l’intérêt général, celui des Françaises et Français aux dépens de mon intérêt personnel, la construction plutôt que le chaos. C’est le devoir qui s’impose à tout élu responsable.

Emmanuel MACRON qui prônait la recomposition de notre système politique sur la base du « ni Droite ni Gauche », aura, au contraire, en prenant la décision insensée de la dissolution de l'assemblée nationale, achevé sa décomposition en faisant la part belle aux extrêmes.

Incapable de tenir le cap, abreuvant les Français de flots de paroles qui ne se traduisent jamais en actes utiles pour le pays, ayant perdu toute crédibilité en Europe et dans le monde, le Président Macron entendra peut-être enfin sa propre voix qui en 2019, déclarait :

« La réalité, si on allait au bout de la logique, c’est que le président de la République, ne devrait pas pouvoir rester s’il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c’est l’idée que je m’en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d’assumer les fonctions qui vont avec ».

Puisse-t-il pour une fois s'écouter lui-même et démissionner de ses fonctions pour permettre au pays de tourner la page d'une aventure dont nous payons aujourd'hui le prix fort.

Le président de la République n'ayant plus la confiance du peuple s'efface. C'est là tout l'esprit de la constitution de la V ème République. Mais n'est pas le général de Gaulle qui veut ...