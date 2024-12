AVIS DE DECES - Madame Michelle BÉAL née CLÉMENT

BEY - ALLÉRIOT - SAINT-MARCEL - SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS



Pascal et Brigitte, Christophe et Anne-Marie,

Didier et Cathy, ses fils ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles CLÉMENT et BÉAL,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michelle BÉAL

née CLÉMENT

survenu à l'âge de ses 89 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le mercredi 11 décembre 2024 11h15 en la salle du crématorium de Crissey.

Michelle repose au funérarium de Saint-Marcel.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Jean

son époux, décédé en 2009.