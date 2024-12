Dijonnais, ils font le choix de Chalon sur Saône pour ouvrir leur boucherie

A 22 ans, Mohamed Aliouane, boucher formé au CFA de la Noue à Dijon, titulaire de son CAP et BP, a ouvert ce vendredi sa boucherie rue de Belfort à Chalon sur Saône.

Avec son compagne Johanna, Mohamed affiche sa fierté après l'ouverture de leur boucherie au 17 de la rue de Belfort. Il faut dire que le résultat vaut le détour. En faisant appel à la chalonnaise Leslie Saada pour la réorganisation intérieure du local, la boucherie "Les 3 frères" a tout pour séduire. Ouverte du mardi au samedi de 9h à 19H30 non stop et le dimanche de 9h à 12H45, le couple a déjà le verbe et le sens de l'accueil, comme une première manche remportée dans le milieu du commerce.

Dijonnais tous les deux, et après une étude de marché et avoir hésité avec Besançon, et tenté du côté de la zone commerciale de Saint-Rémy, c'est finalement du côté de la rue de Belfort qu'ils ont souhaité jeter leurs énergies.

"C'est 1OO% fait maison" affiche le sentiment du travail bien-fait, notre jeune boucher désormais Chalonnais. Issues de fournisseurs régionaux, à Dole, Besançon ou Chevigny, c'est une vraie symphonie de couleurs et d'éveils aux papilles qui s'offrent à vous depuis vendredi. Pour les fêtes de fin d'année, la boucherie ne manque pas de propositions et de tarifs alléchants... avec notamment un foie gras maison bien alléchant.

A noter que le commerce propose également un petit coin épicerie orientale notamment, en complément.

A Johanna et Mohammed, nous leur souhaitons la plus belle aventure qui soit, et les saluons pour le choix de Chalon sur Saône.

Laurent Guillaumé