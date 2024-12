Nomination de François Bayrou : Océane Godard attend le discours de la méthode du Premier ministre.

La nomination de François Bayrou en tant que Premier ministre ouvre une nouvelle étape pour notre pays.

Océane Godard adresse tout d’abord ses félicitations républicaines au nouveau Premier Ministre.

Dans ce moment sensible pour la politique française, il est néanmoins regrettable que le President de la République n’ait pas envoyé, cette fois encore, un signal aux françaises et aux français ayant exprimé en juillet dernier un désir urgent de changement de la méthode Macron et de sa politique.

En revanche, aujourd’hui, l’aspiration commune est au dialogue, au compromis, à l’écoute et à l’action pour la santé, l’éducation, la justice, le pouvoir d’agir, la sécurité, l’agriculture, l’environnement, le développement économique, l’emploi…

C’est pourquoi, en conscience et avec lucidité, Océane Godard en appelle au nouveau Premier Ministre pour qu’il adopte une posture d’apaisement, une méthode de dialogue et établisse un pacte de gouvernement tenant compte des valeurs de respect, de justice sociale, fiscale et environnementale exprimées par les françaises et les français lors des dernières élections législatives.

Le Parlement doit être respecté, la société civile considérée, les élus locaux et les partenaires sociaux écoutés. Les français rassurés. Des valeurs de gauche respectées, la méthode du dialogue incarnée, un cap rendant le présent et l’avenir rassurant et désirable pour les vies, telles sont les conditions à créer pour garantir un budget et de la stabilité pour notre pays.

Si la censure n’est pas automatique, le dialogue doit être systématique !