St Rémy : distribution de colis pour les séniors de plus de 70 ans organisée par le CCAS.

C’est une douce tradition qui réunit à la salle de l’espace Brassens les habitants de Saint Rémy dont l’âge permet d’avoir droit au présent offert par le CCAS de la commune, les bénévoles du CCAS et les élus.

Selon la composition du foyer, Marlène Ben Bacha du service séniors avait fait préparer soit des colis simples ou des colis doubles par "Esprit Gourmandise" et par des travailleurs d’un ESAT.

Aux colis, la municipalité y a ajouté le calendrier de la mairie, conçu et mis en page par Mélina Perrusset du Service communication.

Calendrier ici présenté par Marlène Ben Bacha.

Comme chaque année, Florence Plissonnier, maire de St Rémy, a accueilli les aînés et elle a participé à la remise des cadeaux. A l’intérieur du colis, madame le maire y a glissé ses bons vœux.

Pour ceux et celles qui le souhaitaient, ils pouvaient prendre place autour d’une table le temps de déguster une pâtisserie et boire une petite tasse de café servies par les bénévoles. Tout l’après-midi, les élus et les bénévoles du CCAS ont fait la distribution des colis ; 180 colis "duo" pour les couples et 200 colis "solo" pour les personnes seules ont été ainsi distribués.

C.Cléaux