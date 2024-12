Le sapin de Noël se métamorphose au fil des ans

Noël est une période magique durant laquelle les amateurs de déco peuvent laisser libre cours à leurs envies les plus festives. Et si l'on commençait par repenser son sapin en créant soi-même des arbres originaux et lumineux ?

Rituel de nombreuses familles, la décoration du sapin est presque un passage obligé au début du mois de décembre. Car un Noël sans arbre enguirlandé, c'est un peu comme si le père Noël décidait de faire grève le soir du réveillon : bref, une catastrophe ! Mais, entre l'impact écologique et les aiguilles qui tapissent le plancher, le sapin naturel n'a plus autant la cote auprès des foyers français. Comment alors recréer l'ambiance féerique des fêtes de fin d'année sans contribuer à la déforestation ? Quelque chose nous dit que vos mains vont avoir du boulot…



L'AUTHENTICITÉ DU BOIS

Un sapin home made, bricolé avec quelques bouts de bois, voilà une belle idée pour faire entrer la nature chez soi au moment des fêtes. Rien de tel qu'une petite balade en forêt ou en bord de mer pour glaner des morceaux de bois flotté ou des branchages qui serviront à la fabrication de votre arbre de Noël 100 % do-it-yourself (DIY). Il suffira ensuite de les accrocher au mur, en créant la forme d'un sapin. Vous pouvez y suspendre quelques boules décoratives et une guirlande lumineuse.

Autre astuce : procurez-vous des vieilles planches de bois fines. Après les avoir poncées et retapées, fixez-les les unes sur les autres pour structurer le sapin. Personnalisez chaque étage avec des petites décorations ou des objets personnels. Vous pouvez évidemment choisir de repeindre votre sapin en doré ou en argenté pour lui donner plus de relief.



L'INFINITÉ DU PAPIER

Changement de décor ! Si vous préférez manier le papier, les possibilités sont encore plus grandes. L'art du pliage vous tend la main pour créer des sapins avec du papier kraft ou du papier de scrapbooking à motifs. Façon origami pour les plus habiles ou plus sobres pour les moins doués, l'arbre en papier se pose au sol ou sur les tables quand il ne se suspend pas au plafond.

Au mur encore, les cartes postales et les Polaroid peuvent se transformer en arbre de Noël. Dans un esprit plus minimaliste, des fils de laine ou du masking tape (scotch décoratif) peuvent servir à dessiner les contours d'un sapin créatif et poétique. Et, pour matérialiser les boules et les guirlandes, les stickers s'imposent comme des indispensables.



UNE IDÉE BRILLANTE

Envie de lumière et d'une déco chaleureuse ? Misez sur les guirlandes lumineuses pour une atmosphère très festive. Au mur ou sur un support conique, les lianes de LED jouent les sous-entendus, toujours dans un style épuré. Cette idée brillante fera bien sûr son petit effet à l'intérieur, mais rien ne vaut un jardin ou une terrasse pour laisser s'exprimer la lumière !

Enfin, pour les créatifs qui souhaitent aussi expérimenter le sapin DIY mais qui ne disposent que d'un tout petit espace, les lanternes et autres ombres chinoises sont une bonne alternative pour illuminer son home sweet home. Sur un rebord de fenêtre, une table d'appoint ou suspendus autour d'un miroir, ces créations flamboyantes sauront faire rayonner la magie de Noël.

Vous l'aurez compris, les possibilités sont infinies pour troquer son sapin naturel et imaginer des arbres uniques, à condition de se creuser un peu les méninges… Alors, à vos outils ! Il ne vous reste plus que quelques jours pour confectionner le vôtre.



M.K.