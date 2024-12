Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : Une courte défaite de l'ASHBCC malgré un combat acharné face à l'HBC Franois (24-28)

Malgré une prestation convaincante et un engagement de tous les instants, les Bleus et Blancs ont concédé une défaite de justesse, 24 à 28. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Gymnase de la Verrerie vibrait le samedi 7 décembre pour le dernier match à domicile de la saison, où les hommes de Riad Didi ont accueilli le HBC Franois. Malgré une prestation plutôt convaincante et un engagement de tous les instants, les Chalonnais ont concédé une défaite de justesse, 24 à 28. En dépit des apparences, cette rencontre a montré une équipe chalonnaise en pleine métamorphose, capable de tenir tête malgré des auspices peu favorables.

Un match qui a eu lieu en présence de Bruno Rochette, le conseiller municipal délégué aux sports qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Émilie Lachaux qui représentait un des partenaires du club : NEO Energies, le cabinet d'études thermiques indépendant spécialisé dans l'ingénierie du bâtiment basé à Torcy, laquelle a eu l'insigne honneur de donner le coup d'envoi du match.

Un match animé par Émilie Bressier.

Dès l'entame du match, les Doubiens ont imposé un rythme soutenu, prenant rapidement les devants face à une équipe locale qui devait à tout prix l'emporter si elle nous voulait pas voir le spectre de la relégation se rapprocher. Avec une défense assez solide et des montées de balle rapides, les locaux ont réussi à revenir à la marque grâce à Maxence Lachaux, le petit bolide du club (10'05, 4-5). Quentin Cléaux, véritable métronome de l'attaque chalonnaise, a brillé en inscrivant 8 buts au total, faisant preuve d'une précision chirurgicale tout au long de la rencontre (14'53, 16'33, 21'24, 24'00, 25'09 à la 1ère mi-temps et 3'50,23'30,23'27 à la 2ème mi-temps).

Notons également la belle performance de Karl Cialone, l'une des pièces maîtresses, (notamment 12'18, 13'00, à la 1ère mi-temps et 9'34 à la 2ème mi-temps), Oscar Ollier (notamment 6'59, 12'17, 18'14 à la 2ème mi-temps) avec de nombreux buts à leur actif.

Et que dire du portier chalonnais, Mohamed Amine Boukraiem, surnommé «La Muraille de Tunis» par le speaker Hervé Maillot, auteur d'au moins 10 arrêts décisifs (17'24, 21'10, 28'20, à la 1ère mi-temps, 4'53, 12'01, 16'20, 17'00, 18'53, 23'52, 25'25, à la 2ème mi-temps.

La 1ère mi-temps qui s'est terminée sur le score de 13-14, laissant les locaux amputés d'un membre-clé de l'effectif : Étienne Massenot, plaqué au sol (16'24).

Malgré cet excellent début de match, Chalon n'a pas su contenir la réaction franoise en seconde période. Les visiteurs, emmenés par une détermination sans équivoque, ont repris l'ascendant après la pause, grâce à une défense renforcée et des contre-attaques fulgurantes. Les Bleus et Blancs ont progressivement grignoté leur retard, sans toutefois renverser la situation et réussir à prendre l'avantage au tableau d'affichage.

L'ASHBCC a tout tenté pour revenir, mais les efforts déployés n'ont pas suffi pour renverser la vapeur. En dépit d'une prestation à saluer, la grinta des visiteurs a fait la différence.

Les hommes de Riad Didi ont toutefois montré un collectif soudé et une combativité de tous les instants qui font plaisir à voir, des qualités qui pourraient leur permettre de s'imposer à l'avenir contre des adversaires moins redoutables. Le soutien indéfectible des supporters du Gymnase de la Verrerie, qui ont encouragé leur équipe jusqu'au coup de sifflet final, a été ce supplément d'âme nécessaire (voire indispensable) aux locaux pour tenir du début à la fin.

Entré en toute fin de match comme le lapin sorti du chapeau du magicien Didi, le jeune Baptiste Gauthier s'est révélé comme le nouvel atout du club, affichant 4 buts au compteur sans morgue (25'47, 26'29, 27'14, 29'36), probablement l'une des plus belles surprises du match. Des débuts prometteurs qui font chaud au cœur à l'heure où l'ASHBCC risque la relégation si rien est fait pour freiner sa vertigineuse chute dans les abysses.

Une défaite pleine d'amertume, d'autant plus qu'il s'en fallait de peu pour que Chalon l'emporte. Malgré la déception du résultat final, ce dernier match à domicile laisse présager de belles choses pour les Bleus et Blancs cette saison. Ils pourront donc aborder les prochains matchs avec confiance, en s'appuyant sur cette prestation encourageante et en cherchant à gommer les erreurs qui ont coûté la victoire face à un adversaire pourtant à portée de main.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati