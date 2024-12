Les résultats du Billard Club Chalonnais

Ce week-end, notre Chalonnais Jérôme RICHARD jouait à domicile une demi-finale de Saône et Loire à la Libre en Régionale 3 déterminant pour une qualification en Finale Départementale. C’est chose faite. En effet, Jérôme gagne la compétition avec une moyenne générale de 1.64 et une meilleure série de 11 points.

A Macon, avait lieu le 3ème tournoi aux 4 billes, Daniel UTIEL remporte tous ses matchs avec une moyenne générale de 0.96 et une meilleure série de 8 points (meilleures statistiques du championnat) devançant Gilles MAIRE qui prend la 3ème place (3 victoires et une moyenne générale de 0.73 et une meilleure série de 6 points) alors que Titou occupait une belle 4ème place avec une moyenne générale de 0.73 et une meilleure série de 5 points et Victor LEFEBVRE terminait en 5ème position avec 2 victoires à la clé pour son 1er tournoi.