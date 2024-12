Virey-le-Grand : 182 chanceux ont eu de la visite ce week-end, un avant-goût des festivités de fin d’année

En octobre dernier, les administrés de 65 ans et plus avaient pu participer au légendaire repas des aînés, un incontournable et toujours très réussi moment au sein de la petite commune du nord de l’agglomération.

Ceux qui n’avaient malheureusement pas pu participer à ce repas et qui avaient fait la démarche de s’inscrire, ont eu le droit à un colis confectionné par Gamm vert (Saint-Marcel) ce samedi.

À noter que tous les ainés de 80 ans et plus ont la chance de pouvoir recevoir le cadeau et de prendre part au banquet.

Au total, ce sont 63 couples et 56 personnes seules qui ont donc reçu la visite du CCAS ce samedi.

Une équipe composée de 7 élus, 4 membres du CCAS et biensûr Monsieur le Maire, Guillaume Thiébaud.

L’occasion pour les ainés virois d’échanger avec les élus de leur commune, une tradition qui est incontestablement faite pour durer !



Amandine Cerrone.