«Aurélien Dutremble, Arnaud Sanvert, nouvelles brebis galeuses du RN», dénoncent Denis Thuriot; Rémy Rebeyrotte, Cyril Gomet et Louis Margueritte

Communiqué



«Aurélien Dutremble et Arnaud Sanvert démasqués : de nouvelles « brebis galeuses du RN »

Les masques tombent. Aurélien Dutremble, député de la 3e circonscription de Saône-et-Loire et conseiller régional, ainsi qu'Arnaud Sanvert, également député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire, sont directement mis en cause dans une enquête publiée par la plateforme d'informations Les Jours.

Ce scandale est une véritable honte pour notre région, qui a toujours été un exemple de tempérance, portant haut les valeurs de fraternité et de respect, en accueillant et en intégrant avec générosité les talents issus de tous les horizons. Alors que le RN tente de se donner une façade respectable en portant la cravate, Aurélien Dutremble et Arnaud Sanvert illustrent parfaitement ce qu'est réellement ce parti : des pratiques indignes, qui insultent nos concitoyens et trahissent la République.



Citoyens de Bourgogne-Franche-Comté, est-ce vraiment ce que vous attendiez d'eux ? Vous méritez mieux que des élus qui véhiculent la haine et qui divisent.

Comment prétendre représenter un territoire, riche de sa diversité et de son histoire, tout en participant à des espaces d'échanges qui font l'apologie du racisme, de la xénophobie, de la haine de l'autre et de l'appel au meurtre. ? Ce double-jeu doit cesser !

Il est extrêmement grave que de tels comportements puissent être cautionnés par les représentants du peuple français. Par ailleurs, nous espérons que la justice agira avec la plus grande fermeté quant à ces pratiques répugnantes.

Chassez (faussement) le naturel, il revient au galop, les idées fondatrices du Front National réapparaissent au grand jour !

À nous, forces républicaines, de ne pas laisser ces idées gangrener nos territoires. Les forces progressistes seront toujours en première ligne pour rassembler ceux qui partagent les valeurs de la République et combattre sans relâche ceux qui cherchent à les salir.

Signataires entre autres de la tribune :

Denis THURIOT, Président du groupe des Élus Progressistes au Conseil Régional BFC, conseiller régional, Maire de Nevers (58) et président de l’agglomération de Nevers

Sandra GERMAIN, Conseillère régionale

Rémy REBEYROTTE, Conseiller régional, ancien député de Saône-et-Loire, Maire honoraire d'Autun (71)

Cyril GOMET, Conseiller municipal du Creusot (71), Vice-président délégué au patrimoine de la CUCM

Louis MARGUERITTE, ancien député de Saône-et-Loire, Président d’Assemblée Départementale de Renaissance 71

Victor ALBRECHT, Président d’Assemblée Départementale de Renaissance 89

Laurent BAUMANN, Président d’Assemblée Départementale de Renaissance 21

Fabrice BARASSI-ZAMOCHNIKOFF, Président d’Assemblée Départementale de Renaissance 70

Christelle ROUX-AMRANE, Maire-Adjointe de Montceau-les-Mines, Secrétaire Générale de Renaissance 71, Membre du bureau de l’Assemblée des Territoires de Renaissance