Pour vos fêtes de fin d’année, vous pouvez déjà commander vos huitres (ouvertes à la demande) 100% fraicheur auprès de Serge Agresti !

Pour vos repas de fin d’année, mettez de la saveur dans vos assiettes !

Serge Agresti ne lésine pas sur la qualité de sa marchandise ! Aussi, pour vos fêtes de fin d’année, Serge vous propose son saumon fumé extra, ses huitres hautes gammes, sa lotte, ses grosses crevettes cuites et sauvages, poissons… ainsi que toute une gamme de crustacés 100% fraicheur avec des livraisons tous les jours en provenance de Boulogne Sur Mer.

Votre plateau d’huitres (avec ouverture à la demande) mais aussi moules, bulots, tourteaux, langoustines, ½ langouste ou langouste complète, crevettes, pinces de crabe sont à commander dès à présent.

Retrouvez Serge Agresti sur les marchés : Saint-Gengoux-le-National le mardi, à Givry, le jeudi, Chatenoy-le-Royal le samedi matin.A Chalon-sur-Saône, Place de l’Hôtel de Ville le mercredi, Place Saint-Vincent le vendredi, et rue aux Fèvres le dimanche. Il sera présent également dans son commerce « La poissonnerie des Marchés » 1 A place du Pont Paron, à Saint Rémy lors des fêtes de fin d’année le lundi 23 et mardi 24 décembre et le lundi 30 et le mardi 31 décembre.

Pour passer commande téléphone: 06 87 61 26 07 ou 03 85 93 10 10.

Publi-information