Un Givrotin avait eu les honneurs de la célèbre Maïté...

A l'occasion du décès de l'une des plus célèbres animatrice de la cuisine française... petit retour en arrière

" Johann BACHEROT de Poncey-Givry, (avant de nous quitter pour toujours) a touché à tout ce qui concernait ses études aux Beaux-ARTS. C’est ainsi qu’en juin 1999, après une demande auprès de FR3 pour participer à l’ émission « A TABLE » avec Maïté, il fut accepté.

Aussitôt dit, aussitôt fait, billet AR Toulouse…malheureusement dans un virage de Jambles pour aller prendre le TGV, sa voiture dérape, s’est retourné et…hospitalisé et soigné d’une belle cicatrice à la tête, il prévient Maïté qu’il est impossible de se rendre à ce rdv !!!

« Ce n’est pas grave, si tu vas bien, je t’attends demain !!! D’accord ? »

Donc, pansement sur la tête, il se rassure en demandant à son ami Nico de l’accompagner.

Le périple arrive à bon port (avec quelques bouteilles de Givry (de chez Nico).

Et le voilà à la télé avec la plantureuse cuisinière et son aide-cuisinier.

Alors, aujourd’hui, nous allons faire un super dessert : un fondant au chocolat !

« Allez, Johann, passe-moi le cul de poule ! (récipient arrondi) et ce fut la crise de fou-rire car Johann n’avait jamais entendu ce nom…oui, allez, passe-moi le cul de poule !!!! et la joie se répartie sur tout le plateau….Et tout en riant, petit à petit le gâteau fut cuit …tous les trois se sont mis « à table » pour déguster la fameuse réalisation excellente ! avec un p’tit verre de blanc de Poncey !!

On se régale mais l’heure tourne et il est l’heure de laisser sa place à une autre émission !!! »

Par contre, ils sont restés en coulisses pour faire plus ample connaissance. Maïté a été une femme extraordinaire, gentille et très amusante. Johann l’a énormément appréciée et ce fut une expérience très enrichissante pour Johann puisqu’il se destinait à un long métrage à Chalon.

Malheureusement, 2 ans après, la vie l’a emporté trop loin de tout ça….." ont souhaité témoigner les parents de Johan.