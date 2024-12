Courriers et colis : le prix augmentera en moyenne de 6,8 % en 2025

Cette évolution s'inscrit dans le dispositif d’encadrement pluriannuel des tarifs décidé par l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Elle doit permettre « d’assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte d’inflation et de baisse des volumes du courrier, et de continuer à répondre aux usages et aux besoins de ses clients tout en réduisant son empreinte carbone ».

L'augmentation globale moyenne à partir de 2025 s'élève à 6,8 %. Les tarifs des Colissimo envoyés par les particuliers augmenteront en moyenne de 5,2 %, toutes destinations confondues (France et international).