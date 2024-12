AVIS DE DECES - Madame Raymonde HURÉ née CRUVEILLER

CHALON-SUR-SAÔNE - MELLECEY



M. et Mme Pierre Richard HURÉ,

M. et Mme Christian HURÉ, ses enfants ;

Jean-René, Aurélie, Patricia, Valérie, Christophe et Virginie, ses petits-enfants ;

Mme D'ALESSIO Sandra, sa petite-fille et ses enfants Sophie et Mickael ;

ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Raymonde HURÉ

née CRUVEILLER

à l'âge de 101 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 3 janvier 2025, à 11h30, Crématorium de Bourgogne de Crissey.

Ni fleurs ni couronnes.