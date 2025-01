En Saône et Loire, la vigilance jaune neige et verglas activée jusqu'à dimanche soir

La Côte d'Or et la Haute-Saône sont placées en vigilance orange. Des pluies verglaçantes sont attendues ce soir et cette nuit. La prudence est de mise

Ala suite d'une masse d'air froide généralisée sur tout le nord-est, une perturbation arrive en fin de journée et apporte de l'air nettement plus doux. Elle traverse la région du sud-ouest vers le nord-est. La rencontre de ces deux masses d'air entraîne des précipitations hivernales à l'arrivée de la perturbation, dès la fin d'après-midi. On attend en effet de la neige (passage bref) suivie de pluies verglaçantes. Les précipitations se poursuivent par la suite mais perdent leur caractère verglaçant.

Observations notables : l'évènement n'a pas encore débuté. Les températures en plaine observées à 10 heures sont comprises entre -3 et -7°C