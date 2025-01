PLUIES VERGLAÇANTES - 1 mort, 31 blessés, 51 accidents en Côte d'Or

Communiqué de la Préfecture de Côte d'Or

Suite à l'épisode de pluies verglaçantes qui a touché notre département hier entre 16H et minuit, les conditions de circulation sont redevenues normales sur l'ensemble du réseau et ce, confirmé par APRR, le conseil départemental de la Côte-d'Or et Dijon Métropole.

Le bilan est le suivant :

- la circulation routière a été très perturbée avec :

* une interdiction de circuler (par arrêté zonal et préfectoral) entre 16H et 22H pour les poids lourds de plus de 7,5 T sur les axes A31, A36, A39, A6, A38 et M274 (rocade de Dijon).

* Une portion d'autoroute A38 (La Côte-d'Orienne) de 16 kms entre Pouilly en Auxois et Sombernon interdite à toute circulation plusieurs heures.

* A Dijon, les trams et les bus à l'arrêt plusieurs heures

En termes d'interventions, elles ont été nombreuses tant du coté des forces de secours (Pompiers, SAMU) que du côté de la gendarmerie et de la police.

Sur la route, on a dénombré :

- 51 accidents matériels,

- 16 accidents corporels avec 31 blessés (dont 13 sur le réseau autoroutier : 6 sur A31, 3 sur A6, 1 sur A38 et 3 sur A36)

- et malheureusement 1 accident mortel à Merceuil sur l'A6 dans le sens Nord Sud, avec une personne décédée et 5 blessés évacués vers le CHU.

du côté des secours,

- 16 secours et soins d’urgence à personnes ont été réalisés par le SDIS qui a procédé à un total de 40 interventions.

Le préfet tient à saluer tous les services qui ont été mobilisés dans la gestion de cet épisode météo (forces de l'ordre, services de secours, agents de la préfecture, DDT) ainsi que les collectivités locales et partenaires en charge de la gestion des routes : Conseil départemental, Métropole et APRR.