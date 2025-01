A6 - sortie chalon centre - Pas de rétablissement avant 17h

"Un poids lourd est couché sur la bretelle de sortie 25.2, en direction de Lyon - Paris, à hauteur de la sortie Chalon-sur-Saône Centre. La bretelle de sortie est fermée jusqu'à 17h.

Environ 6 tonnes de produits se sont répandues sur la chaussée.

Prévoir des ralentissements et des déviations. Merci de suivre les indications de sécurité et d’éviter le secteur si possible " précise la Préfecture de Saône et Loire ce lundi à 10H30.