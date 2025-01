AVIS DE DECES - Madame Lucie PAULIN née COLIN

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-DENIS-DE-VAUX



Michèle Watts, sa fille ;

Bertrand Annonier, Francine Braybrook et Olivier Watts, ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

et ses nièces et neveux,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucie PAULIN

née COLIN

survenu à l'âge de 101 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 15 janvier à 14h30 en l'église de Saint-Denis-de-Vaux.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.