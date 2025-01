Crissey ; Recensement de la population à partir du 16 janvier.

De gauche à droite Mme Suzanne SAINT BONNET, Mme Mathilde BOUCTON, Mme Corinne OBOZIL, Mme Marine BERGER)

Le recensement débutera le 16 janvier prochain.

Il est obligatoire et permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de la commune afin de calculer la participation de l’état au budget des communes.

Le recensement peut se faire sur internet, plus simple et plus rapide, mais pour les personnes n’ayant pas internet l’agent passera à votre domicile.

Les agents recenseurs sont munis d’une carte officielle.

Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil.