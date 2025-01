CARNET BLEU - Bienvenue à Noa

Noa DOURIOT est né le 8 janvier à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Emma, 13 ans, et Mélina, 10 ans d'Amandine et Frédéric DOURIOT. La maman est ouvrière et le papa est plâtrier-peintre. La petite famille réside à Montret. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !