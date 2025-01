Les premiers voeux pour Patrick Pinard ce samedi

Et pour le maire nouvellement élu (NDLR : suite à l’élection d’Eric Michoux en tant que député en juillet dernier), c’était une première !

Une première plébiscitée puisque la salle des fêtes Pierre Baumann était bondée de monde !

Et autour de lui pour le soutenir : ses 4 collègues de la Paroisse, Madame et Messieurs les Maires de Chatenoy-en-Bresse, Oslon, Lans et Saint-Marcel.



Après avoir remercié l’ensemble des conseillers et adjoints municipaux pour leur travail précieux, Patrick Pinard a également félicité l’école maternelle de la commune qui a reçu le prix spécial de l’ordre national du mérite en 2024 suite à leurs travaux sur l’environnement et le développement durable.

Puis, Monsieur le Maire s’est tourné vers l’avenir avec l’annonce des différents projets 2025 :

*La rénovation de plusieurs bâtiments communaux : priorité à la cantine scolaire, l’isolation de l’école maternelle ou encore la climatisation de salle des fêtes. (Liste non exhaustive)

*Travaux de mise aux normes d’assainissement

*La suppression de la lagune et le raccordement des eaux usées à la station du port Barois.

Ces importants travaux entraîneront l’interdiction des transits de poids lourds : une réunion publique sera planifiée au printemps pour expliquer le dossier aux habitants.

*Des travaux pour le remplacement de l’éclairage publique avec notamment le changement de 70 lampes vétustes.

*Différents travaux de voirie.

Enfin, Monsieur le Maire a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants et a laissé la parole aux responsables associatifs.

Cette cérémonie des vœux s’est ensuite poursuivie par un buffet convivial autour du verre de l’amitié dans une ambiance chaleureuse et festive.



Amandine Cerrone.