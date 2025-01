Maxime Bouchard, nouveau conseiller funéraire des Pompes funèbres BRIGITTE ROLLAND

Dès son plus jeune âge, Maxime s’est senti attiré par cette profession si particulière, et c’est un événement familial qui a véritablement renforcé sa vocation. Lors du décès de sa grand-mère, Maxime a accompagné ses parents dans les démarches administratives liées aux funérailles. Il a été touché par la façon dont ces professionnels savent guider, apaiser et soutenir les familles dans une période difficile. Un déclic qui lui a donné l’envie, lui aussi, d’être une présence réconfortante et un guide pour les familles endeuillées.

Motivé par cette vocation, Maxime a entrepris sa formation chez NOVA FORMATION, un organisme réputé pour la qualité de son enseignement dans le domaine funéraire. Il y a acquis des compétences solides, tant sur les aspects techniques et administratifs que sur les dimensions humaines et relationnelles indispensables à ce métier. Quelques jours seulement après l’obtention de son diplôme, Maxime a eu la chance de rejoindre les établissements Brigitte Rolland, un nom reconnu pour son expertise et sa proximité avec les familles.

Aujourd’hui, Maxime est épanoui dans son poste à la chambre funéraire de Ciel. Il se dit profondément heureux de travailler pour les établissements Rolland, où il partage les valeurs d’accompagnement, de respect et de bienveillance. « C’est une véritable chance de pouvoir exercer ce métier au sein d’une entreprise qui place les familles au cœur de ses priorités », confie-t-il avec enthousiasme.

Maxime possède toutes les qualités requises pour exercer un métier que l’on peut qualifier de “spécial”. Bienveillance, écoute attentive, empathie et une capacité à apporter des conseils adaptés aux familles endeuillées. « Je mets un point d’honneur à créer un environnement apaisant où chacun peut trouver le réconfort nécessaire pour traverser cette période difficile. »

Les établissements Brigitte Rolland sont fiers de pouvoir compter sur Maxime pour perpétuer leur engagement envers les familles.

Pompes funèbres BRIGITTE ROLLAND

Zone artisanale Charbonneau – 71350 Ciel

Tél. : 03 85 41 32 19

Et :

77, Grande rue – 71100 SAINT-MARCEL

Tél. : 03 85 41 26 66

Site : https://www.pf-rolland.fr/