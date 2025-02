Images et Palmarès du concours F3P : aéromodélisme - avions de voltige en intérieur, organisé par les Aigles de Moroges le week-end du 25 et 26 Janvier 2025.

L'association les Aigles de Moroges organisait la seconde édition de son concours F3P : aéromodélisme - avions de voltige en intérieur les 25 et 26 janvier dernier.

L'association les Aigles de Moroges compte 14 adhérents au total : de 8 ans pour le plus jeune à des adhérents retraités depuis très longtemps !



L'association est affiliée à la FFAM (Fédération Française d'Aéromodélisme) au sein de la ligue Bourgogne Franche Comté.



Elle compte 2 activités principales :



*Le vol de pente avec des planeurs modèles réduits motorisés ou pas, sur des sites comme le Mont Avril ou le Mont Brogny.



*Le vol acrobatique en intérieur, pratiqué au gymnase des Raveaux à Buxy quand la météo devient moins clémente.



Pour cette saison, le club a organisé son 2ème concours F3P - avions de voltige en intérieur sur le week end : le samedi après midi était réservé à l'entraînement, prise de marque pour les pilotes. Le dimanche était, quant à lui, consacré au concours.



Les avions de voltige d'intérieur évoluent en compétition dans des gymnases. Les aéromodèles sont en matériaux synthétiques (Dépron, EPP, carbon etc.), ne pèsent que quelques dizaines de grammes pour les plus légers et sont propulsés par de minuscules moteurs électriques.

La compétition a ainsi accueilli 16 pilotes en provenance de différentes régions. .



Pour cette année, 4 catégories étaient différenciées :



*National A

*National B

*Internationale

*Aéromusicale



Chaque catégorie a son propre programme imposé, sauf l'aéromusicale qui laisse libre court aux pilotes de choisir la musique de leurs choix et d'effectuer les figures et effets spéciaux associés à la musique.



Pour cette seconde édition, chaque pilote a effectué 4 vols durant la journée et a été évalué par 4 juges fédéraux.



Chaque figure effectuée est notée et associée à un coefficient de difficulté.

Les 3 meilleurs vols sont retenus pour le classement général.



Le concours était organisée en présence de Patrick Bouard, Président la ligue de Bourgogne Franche Comté.



Monsieur le Président de la CCSCC (Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise) : M. Antonio PASCUAL accompagné de son vice-président chargé de la vie associative, sports et culture : M. Frédéric LAURENCY, sont venus rendre visite aux compétiteurs.



Aussi, deux pilotes de rang international ont fait l'honneur d'être présents une semaine avant le championnat du monde à Widen en Suisse du 02 au 08 Février :



*Sébastien Micek - Champion du monde par équipe en Mars 2023 à Jonava en Lituanie

*Kevin Troadec Poncet



Voici le palmarès du concours :



National A :



1-André LACOUR

2-Maxence VADROT (FAC)

3-Fabrice GOGNEAU (AIGLES DE MOROGES)



National B :



1-Antoine VURPILLOT

2-Bertrand LACOUR (FAC)

3-Christophe BASSAND



Internationale :

1-Sébastien MICEK

2-Kévin TROADEC



Aéromusicale :



1-Kévin TROADEC

2-Sébastien MICEK

3-Paul VAILLANT



La journée s'est parfaitement déroulée, dans la bonne humeur et autour d'un repas "bourguignon" collectif et apprécié de tous préparé par la boucherie Bruel à Buxy.



Le club remercie la CCSCC, la FAC (Formation Aéromodélisme Chalonnaise), la Ligue de Bourgogne Franche Comté, France F3P, la FFAM et les membres des Aigles de Moroges pour leur soutien logistique.





Amandine Cerrone.