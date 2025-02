Une percée ensoleillée en Saône et Loire

Si l'hiver est encore loin d'être terminé en Saône et Loire, les organismes sont mis à rude épreuve. Alors lorsque le service de météorologie nationale annonce quelques heures de ciel bleu et surtout ensoleillé, on saute de joie à cette seule annonce. N'espérez pas poser le pull par contre ! Les maximales ne dépasseront guère les 6°c notamment pour les 72H à venir. La seule vraie satisfaction, c'est ce soleil annoncé ! Profitez-en parce que les averses sont déjà en approche avec une phase de redoux et des maximales qui dépasseront à nouveau les 10°c semaine prochaine.