Chalon-sur-Sâone voit la vi(ll)e en couleurs avec l’artiste Stéphane Franck Berthelot

Alors que débute ce samedi le Carnaval de Chalon-sur-Saône, évènement culturel et populaire incontournable de la ville, réputé parmi les plus prestigieux de France, l'Office de Tourisme du Grand Chalon initie cette année une collaboration inédite avec l’artiste Stéphane Franck Berthelot.

Connu pour avoir redonné à Paris sa gaieté pendant la période morose du confinement, en revisitant les monuments et toits de la ville grâce à ses œuvres hautes en couleurs, l’artiste Stéphane Franck Berthelot s’empare cette fois-ci du patrimoine de Chalon-sur- Saône pour y insuffler son œil pop et coloré.

Avec Chalon-sur-Saône, l’artiste poursuit sa série inspirée du courant Memphis, fondé en Italie à l’aube des années 80. Ce mouvement esthétique instantanément identifiable mêlant style ultra graphique, formes géométriques, lignes éparses et couleurs vives permet à l’artiste Stéphane Franck Berthelot d’exprimer la joie et la festivité. En choisissant des villes comme objet d’art, ses œuvres offrent un splendide panorama coloré sur leur patrimoine et mettent en lumière leurs atouts.

Le choix de Chalon-sur-Saône, où une ambiance joyeuse et colorée gagne tout l’espace public pendant le Carnaval est pour l’artiste une évidence : « Je suis honoré d’avoir été invité par la Ville de Chalon-sur-Saône à célébrer son Carnaval à travers mon regard. Cette fête, ancrée dans l’histoire et dans le cœur des Chalonnais, m’a immédiatement inspiré. Son énergie et sa vivacité trouvent une résonance parfaite avec mon univers artistique. En revisitant les lieux emblématiques de Chalon-sur-Saône, j’ai voulu retranscrire cet esprit festif et coloré qui fait l’âme de la ville durant ces jours de célébration. »

Les mythiques maisons à Colombages de Chalon-sur-Saône, sa Cathédrale et son cloître se parent ainsi de leurs habits de fête et revêtent tout l’esprit du Carnaval. Avec cette collaboration, c’est toute la ville qui prend le parti pris de la couleur et de la joie. Au-delà, c’est pour l’Office de Tourisme, dont la vocation est de faire rayonner les atouts de la ville, berceau de la photographie, une manière de faire honneur à son histoire et à son patrimoine culturel.

À propos du Carnaval de Chalon-sur-Saône

Pendant 10 jours, du 22 février au 6 mars, la ville invite tous les Chalonnais et ses visiteurs à la fête alors que les « gôniots » , personnages mythiques du Carnaval de la ville défilent devant des milliers de spectateurs réunis pour l’occasion.