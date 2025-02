AVIS DE DECES - Monsieur André DURIAUX

CHAMPFORGEUIL



Ses sœurs, son frère ;

ses belles-sœurs et son beau-frère ;

ses nièces et neveux :

ses petites-nièces et petits-neveux ;

toute la famille ;

ainsi que ses amis et voisins,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André DURIAUX

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 21 février 2025, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie sera célébrée mercredi 5 mars 2025, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

André repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

La famille remercie l'ensemble du personnel du service de gériatrie de l'hôpital de Chalon et les infirmières à domicile.

Nous aurons une pensée pour ses parents et les membres de sa famille défunts.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.