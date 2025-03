CÉSAR 2025 - Deux films tournés en Bourgogne-Franche Comté récompensés

Vingt Dieux : l'équipe du film remporte deux César :

- Louise Courvoisier, récompensée par le César du Meilleur Premier Film, une consécration pour cette réalisatrice originaire du Jura, qui a choisi de tourner son film sur les terres de son enfance.

- Maïwène Barthélemy, saluée par le César de la Révélation Féminine, pour sa prestation exceptionnelle dans le même film.

Un autre moment fort de la soirée, Karim Leklou a remporté le César du Meilleur Acteur pour son rôle touchant dans Le Roman de Jim. Ce film met en lumière la richesse de notre territoire.

En plus de ces récompenses, nous saluons la victoire d'Erwan Kerzanet, originaire de Chalon-sur-Saône, qui a reçu le César du Meilleur Son pour Emilia Perez​.

LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : UN DÉCOR NATUREL ET INSPIRANT

Ces deux films récompensés mettent en lumière la diversité des paysages de notre région, notamment ceux des Montagnes du Jura, avec leurs grands espaces et leur atmosphère propice aux récits d'aventure humaine, aux villes et villages de Bourgogne-Franche-Comté, témoins d'histoires riches et variées.

L'accueil chaleureux et l'ouverture des habitants ont également été des atouts majeurs pour ces productions.

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ TOURNAGES & CINÉNA : UN ACTEUR CLÉ EN RÉGION

Rattaché à Bourgogne-Franche-Comté Tourisme depuis un an, Bourgogne-Franche-Comté Tournage & Cinéma a joué un rôle essentiel auprès des équipes de ces 2 films, en facilitant les tournages, en aidant les productions à trouver des prestataires locaux, des comédiens, des figurants et à constituer leurs équipes techniques.

Chiffres clés de l'activité de Bourgogne-Franche-Comté Tournage & Cinéma en 2024 :

- 479 jours de tournage en Bourgogne-Franche-Comté

- 55 projets accompagnés

- 19 sorties nationales

SOUTIEN DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

La Région Bourgogne-Franche-Comté, à travers son fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle, a apporté un soutien financier crucial à ces productions. En 2024, ce fonds s'élevait à 1,74 million d'euros, permettant de soutenir le développement et la production de fictions, de documentaires et de courts métrages. Chaque euro investi par la collectivité génère 3,40 € de retombées économiques directes pour le territoire.

La Bourgogne-Franche-Comté est une destination de choix pour les productions cinématographiques grâce à la diversité de ses paysages et à l’accompagnement professionnel de qualité offert par Bourgogne-Franche-Comté Tournage & Cinéma.