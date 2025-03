L'Elan Chalon choisit Eventori comme nouveau partenaire billetterie

Le club emblématique du basket français, pensionnaire de Betclic ELITE, a choisi EVENTORI, la solution de billetterie nouvelle génération. Une étape majeure pour améliorer l’expérience de ses supporters et optimiser les opérations au sein du mythique Colisée.

Un partenariat stratégique à long terme pour transformer l’expérience des supporters

Cet accord marque le début d’un partenariat à long terme, permettant au club de s’équiper de la solution complète EVENTORI et sa technologie de pointe alimentée par l’IA. Grâce à cette modernisation, le club repense l’ensemble du parcours spectateur, de la refonte intégrale du front-office billetterie jusqu’à la gestion opérationnelle du Colisée. L’objectif : fluidifier l’expérience d’achat, optimiser la gestion des billets et renforcer la relation avec les supporters.

Une solution flexible et innovante, parfaitement intégrée

Si l’Elan Chalon choisit EVENTORI, c’est aussi pour la capacité de la solution à s’intégrer naturellement dans son écosystème existant. La plateforme assure une compatibilité native avec les outils internes du club, garantissant une gestion fluide et efficace des opérations internes tout en répondant aux besoins spécifiques de ses partenaires.

Dans le détail, l’Elan Chalon bénéficiera de :

- Un back-office optimisé, garantissant un pilotage simplifié et performant.

- Un front-office entièrement personnalisable et orienté mobile, conçu pour maximiser l’engagement des supporters.

- Une solution de contrôle d’accès en temps réel, pour une expérience fluide au Colisée. - Un module de Revenue Management intégré, permettant de simplifier et dynamiser la création des offres commerciales.



Pour Loïc Michel, directeur marketing de l’Elan Chalon :

« Nous sommes très heureux de rejoindre la société Wiremind et d’adopter la solution EVENTORI pour notre billetterie. Ce partenariat marque une étape clé pour l’Élan Chalon, nous permettant de moderniser notre offre et d’optimiser l’expérience de nos supporters. Nous avons été convaincus par la qualité des équipes de Wiremind et par la performance de leur technologie, qui nous aidera à franchir un nouveau cap dans la gestion de notre billetterie. Notre ambition est claire : fluidifier le parcours d’achat, proposer des services innovants et renforcer la proximité avec notre public. Nous avons hâte de débuter cette nouvelle collaboration. »

Pour Jules Delille, directeur du développement d’EVENTORI :

« Nous sommes très heureux d’accueillir l’Elan Chalon dans la famille EVENTORI. Travailler avec un club aussi emblématique du basket français est une immense fierté et une nouvelle preuve de la confiance accordée à notre solution. Après l’AS Monaco Basket, l’ALM Évreux et le Young Star Game LNB, ce partenariat marque une nouvelle étape clé dans notre développement et confirme notre ambition d’accompagner le basket Français vers une billetterie plus moderne, performante et centrée sur l’expérience des supporters. »