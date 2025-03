Remise de dons à l’A.F.M Téléthon suite à l’opération pilotée par la Police Municipale de Chalon-sur-Saône ‘Ils Pédalent ... Nous pédalons pour le Téléthon’

Un événement qui a permis de récolter 5384,50 euros !

Vendredi 29 novembre 2024 à partir de 19 h et jusqu’à samedi 30 novembre à 19 h (soit 24 h), avait été organisé Place de Beaune à Chalon-sur-Saône, l'opération "Ils Pédalent ... Nous pédalons pour le Téléthon" sur le thème ‘Mesurez-vous aux Pompiers, Militaires de la BPIA, Policiers nationaux & municipaux, Gendarmes, à la Croix-Rouge et à la STAC au profit de l'AFM Téléthon’.

Cette action de solidarité, qui avait été mise en place et remarquablement pilotée par Patrick Janin, Benjamin Ferraz de la Police Municipale de Chalon-sur-Saône et Anh Desgeorges, Chef de Service de la Police Municipale, avait connu un franc succès. En effet, de nombreuses personnes étaient venues pédaler et participer aux nombreux ateliers, ce qui a permis de récolter la somme de 5384,50 euros (dont 1200 euros proviennent du COSCA) au profit de l’AFM Téléthon lors de ces 24 heures non-stop.

Aussi, Mercredi 5 mars 2025 à 16h, au Salon d’Honneur de la mairie de Chalon-sur-Saône avait lieu la remise de chèque de la somme recueillie par les responsables de ce dispositif à Madame Marie Christine Martinet, Coordinatrice départementale de l’A.F.M téléthon.

Un événement qui s’est déroulé en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er Adjoint, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Damien Buriller, Capitaine de Police, du Commissariat de Police de Chalon-sur-Saône, du Capitaine de Gendarmerie Frédéric Maillot, de l’Escadron de la Gendarmerie de la Compagnie de Chalon-sur-Saône, du commandant de Cédric Jeanperrin et Guillaume Tatreaux Président et Vice-président de l’Amicale des S.P de la Caserne des Sapeurs Pompiers de Chalon-sur-Saône, de Mathieu Volant, Directeur de la Police Municipale, d’Anh Desgeorges, Chef de Service de la Police Municipale assisté de Patrick Janin et de Benjamin Ferraz, policiers municipaux de Marie Christine Martinet, Coordinatrice départementale de l’A.F.M téléthon, de Christophe et Géraldine Thuillier (société Fitness Park, partenaire de l’opération), de Pierre Zelenkauskis, responsable du service Contrôle Médiation à le STAC, de Bertrand Mullot, représentant le Comptoir des Fers…

Après les premiers mots de Gilles Platret,

Extrait des discours prononcés :

Marie Christine Martinet : « Bonjour à toutes et à tous ! C’est avec un grand plaisir que je viens finir ma mission dans la Saône-et-Loire puisque j’étais Coordinatrice pour un an, en remplacement de quelqu’un dans ce département. Donc tout d’abord, je voulais vous remercier très sincèrement pour l’accueil qui m’a été fait que ce soit à Chalon mais aussi dans le département de la Saône-et-Loire, j’ai vraiment découvert des gens super sympathiques et à Chalon particulièrement. Je voulais vous remercier très très sincèrement pour cette journée et cette nuit difficile au profit du téléthon parce que je sais qu’il a fait très froid, le temps n’était pas génial et pour autant vous avez beaucoup pédalé. Alors l’idée est bonne, ceux qui nous protègent, pédalent pour nous, pédalent pour nos enfants, pédalent pour nos malades et cette opération, c’est quelque chose que j’aimerais voir dans d’autre ville y compris dans mon département qui est l’Ain. Vous avez été un bel exemple mais au-delà de cela, je voulais vous remercier au nom de mon Président, de nos familles et de nos enfants. Si aujourd’hui, on est à l’orée des médicaments et pour obtenir ces médicaments, c’est grâce à vous, c’est parce que vous nous faites l’honneur de collecter pour nous et tout cela a permis à la recherche depuis 38 ans de faire de grande avancée. Aujourd’hui on soigne une amyotrophie spinale, on commence à soigner notre maladie emblématique qui est la myopathie de Duchenne, on est sur des essais cliniques qui sont très encourageants […] On a aussi une stratégie d’intérêt national qui est à ce que nos recherches servent à traiter la myocardie, la maladie des yeux, la maladie du foi, on travaille pour tout le monde et on a repris à notre charge tout ce qui sont les recherches sur les maladies orphelines, dites maladies graves. Il faut savoir par exemple qu’en France, une personne sur vingt est concernée par une maladie rare […] Donc c’est très important pour nous, ce que vous faites tout les ans, 38ème téléthon cette année, je ne doute pas que vous allez renouveler l’opération […] Pour tout cela que ce soit vous, ou des partenaires, des commerçants, des entrepreneurs qui ont abondé ce téléthon, merci infiniment, vous avez récolté une belle somme et grâce à vous, on a des petits groupes qui vont pouvoir marcher alors merci infiniment !".

Patrick Janin: « Monsieur le Maire, Madame Martinet, mesdames et messieurs, on a eu la chance de pouvoir organiser le téléthon cette année, enfin l’année dernière à l’occasion la dernière édition. Soit 24 heures d’efforts pour les gens qui ont participé, que ce soit les force de sécurité entre guillemets et les civiles qui sont venus. Nous avons réalisé plus de 4800 kilomètres, individuellement, donc un grand merci à tous. Merci pour les lots dont l’argent servira pour la recherche et le téléthon […] Un grand merci à Christophe et Géraldine Thuillier de la société Fitness Park, parce que sans eux on n’aurait pas pu faire cette opération, ils nous ont mis une dizaine de vélos à disposition pendant plusieurs jours ! ».

La Police Municipale remercie tous ses sponsors et partenaires qui ont contribué à la réussite de l’événement : Fitness Park, le COSCA, La Croix Rouge Française, la Ville de Chalon, le Grand Chalon, l’Association du Don du sang, la Protection Civile, l’Espace Santé et Prévention, Le Comptoir des Fers...

