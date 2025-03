LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Quand l'élection ?

Après l'annonce de l'annulation de l'élection d'Arnaud Sanvert, député de la 5e circonscription de Saône et Loire, la grande question est celle du délai.

Il faudra organiser l'élection dans les deux mois qui suivent la publication au Journal Officiel. Concrètement, l'élection législative sur la 5e circonscription de Saône et Loire pourrait bien se tenir au mois de mai, selon des premières informations confiées à info-chalon.com. A noter que si le mois de mai devait être retenu, il ne reste guère de marge de manoeuvres, sachant qu'avec les ponts du 1er et 8 mai mais aussi celui de l'Ascension, l'élection pourrait se jouer sur les 18 et 25 mai. A suivre donc...