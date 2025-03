Un 8 mars placé sous le signe de l’entreprenariat au féminin Le 8 mars en Bourgogne-Franche-Comté

Ces femmes entrepreneures, qui interviennent dans des domaines variés comme la recherche, l’utilisation de drones, l’artisanat, l’enfance, les activités culturelles et ludiques, ont pu être récompensées soit via le concours régional « Initiative au féminin », porté notamment par la Direction régionale aux droits des femmes et à l’Égalité ou via le concours national « 101 femmes Entrepreneurs » porté par le ministère en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes et Bpi France.

Les échanges ont permis d’évoquer les freins et les leviers que les entrepreneuses peuvent rencontrer dans le cadre de la création ou la reprise d’entreprise.

La journée internationale des droits des femmes est l’occasion de mettre en avant les actions menées pour favoriser et développer la culture de l’Égalité.

En Bourgogne-Franche-Comté, la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) met en œuvre des actions s’inscrivant dans le cadre des 4 axes du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 - Toutes et Tous Égaux.

L’entrepreneuriat des femmes en BF

Le Plan d’actions régional en faveur de l’entrepreneuriat des femmes (PAREF)

Porté par l’État, Bpifrance et le Conseil Régional, le PAREF engage 19 acteurs de l’écosystème entrepreneurial (structures d’accompagnement à la création, acteurs bancaires, réseaux féminins , associations œuvrant en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat auprès des jeunes...) et a pour objectif de renforcer l’accompagnement et la coordination du parcours des femmes de la région vers la création-reprise, notamment dans les zones rurales et/ou fragiles.

Il s’appuie aussi sur une communauté d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial et de réseaux de femmes en cours de création d’entreprise via ses réseaux sociaux « les entrepreneuses BFC ». Pour retrouver des portraits et des modèles inspirants de parcours de femmes :

Le concours régional « Initiative au féminin » (IAF)

Co-financé par l’État, il est porté par l’association Initiative Doubs-Territoire de Belfort depuis plus de 15 ans : plus de 150 femmes candidatent chaque année et 5 lauréates sont récompensées pour leur engagement dans un projet de création ou de reprise, elles sont mises à l’honneur lors d’un temps fort.

3 mars : lancement de la 2e édition du concours national 101 Femmes Entrepreneures

porté par le ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations et Bpifrance : les 8 lauréates sélectionnées participeront à une cérémonie nationale à Paris les 16 et 17 juin prochains ; elles auront accès aux partenaires pour soutenir et développer leur entreprise et à une formation. Elles composeront un réseau d’ambassadrices afin de rendre visible place des femmes dans l’entrepreneuriat de leur région.

Booste ta start-up / 11 mars : Session de formation, avec appui de mentor(e)s, de femmes fondatrices de start-up lauréates du programme « Booste ta startup » soutenue par la préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté. Conçu pour accélérer le succès et l’impact des start-ups du numérique fondées par des femmes en Bourgogne-Franche-Comté, le programme « Booste Ta Start-Up » a été lancé le 14 janvier dernier dans les locaux de la société CROSSJECT à Dijon.

Donner le goût d’entreprendre aux jeunes de la région : l’État finance deux programmes d’actions de permettant aux jeunes de se forger une culture et des compétences entrepreneuriales et dépasser les stéréotypes de genre, souvent un frein à la création pour les jeunes filles notamment. Ils sont déployés par les associations « Entreprendre pour apprendre » et « 100 000 entrepreneurs » sur l’ensemble du territoire : 1000 jeunes sont formés ainsi chaque année au sein des établissements scolaires.

Le 10 mars sera lancée la 13e édition des Semaines de Sensibilisation des Jeunes – Femmes et Entrepreneuriat à Dijon (conseil régional).

La culture de l’égalité, l’égalité professionnelle,

l’emploi des femmes et la santé des femmes

Dans le cadre de la convention régionale pour l’égalité entre les filles et les garçons : Une présentation du projet « les couloirs de la violence amoureuse » sera faite aux élèves élus du conseil académique à la vie lycéenne des académies de Besançon et Dijon le 13 mars après-midi au lycée Condé de Besançon. Porté par l’association Solidarités Femmes 90, il est co-financé par l’État. Action de prévention, cet outil immersif, a été créé au Québec pour favoriser l’expression des jeunes sur la thématique des relations amoureuses ; il plonge les jeunes dans un univers multimédia dans lequel ils évoluent et découvrent les signes précurseurs de la violence amoureuse. Il a déjà fait ses preuves auprès de jeunes collégiens du territoire.(contact : service communication du rectorat académique)

Le centre de ressources régional Émilie Mottet

L’État et le conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté ont inauguré le centre de ressources en octobre : ils affichent leur volonté commune de faire du lien entre les acteurs du territoire tout en offrant des ressources dans le champ de l’égalité professionnelle, de l’économie, du sport, de la culture, des violences faites aux femmes pour tout public de la région. Il se matérialisera fin juin par une plateforme digitale. En attendant, vous pouvez retrouver les actus du Centre Emilie Mottet sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin, Instagram.

« Expérience Égalité », projet porté par le Mouvement français pour la qualité, soutenu par l’État : cette plateforme à destination des entreprises est un outil permettant aux entreprises et organisations de développer une politique égalité professionnelle : diagnostic, conduite du changement, plan d’actions et accompagnement. https://experience-egalite.fr/le-projet/

Un soutien en faveur de l’insertion et l’autonomie économique des femmes

Poursuite des actions pour le développement en faveur de la mixité des métiers avec les partenaires régionaux notamment les branches professionnelles.

Soutien des services emplois portés par les Centres d’informations aux droits des femmes et des familles (CIDFF) afin d’accroître l’accompagnement en matière de recherche d’emplois et de reconversion professionnelle.

La santé des femmes : la DRDFE apporte son soutien au projet « Ménopause, un enjeu de santé actuel : prévention et sensibilisation » déployé par le planning familial de Côte-d’Or : elle est partenaire de la conférence-débat de l’autrice Élise Thiebaut, autrice de l’ouvrage « Ceci est mon temps » qui s’est tenue le 6 mars 2025 à Dijon.

