Appel «pour une juste reconnaissance» du bilan d'Arnaud Sanvert par un collectif de citoyens «engagés»

Quelques jours après l'annonce par le Conseil constitutionnel de l'annulation de l’élection de juin dernier, le collectif «Les aventures d’Arno Sansvert» se dit «assez malheureux» d'entendre une petite musique se propager selon laquelle le député sortant, Arnaud Sanvert, n'aurait pas de bilan. Pour répondre à ceux-ci, ce collectif de «citoyens engagés» a fait un résumé de ses quelques mois de mandat.

«D'un point de vue de son activité d'abord : il est le deuxième député le plus actif de l'Assemblée nationale, c'est un premier pas vers un bilan ! Il est surtout l'un de ceux qui cumulent le plus de votes «automatiques», sur la ligne qu'on lui demande de suivre, ce qu'il fait plus de 99% du temps.

Comme cette fois-ci où il a voté contre une loi qui vise à protéger la population face aux PFAS, éléments qui peuvent augmenter le risque de cancers, avoir des effets sur la fertilité, les reins et le foie, qui sont aujourd'hui présents sur beaucoup de produits vendus. Son activité si élevée est permise grâce à son parti qui lui fournit des dossiers tout faits, ainsi que les éléments de langage tout faits, comme il est possible de le constater sur les photos de documents qu'il partage lorsqu’il travaille ou sur ses réseaux sociaux.

Sur le terrain, il veut éviter de s'asseoir et déclare ne pas souhaiter faire de permanence ou de lieu pour recevoir et écouter les habitants, quand dans le même temps l'un de ses attachés parlementaires dit avoir cherché des locaux pour deux permanences à Chalon-sur-Saône et à Montceau-les-Mines. Il essaie aussi d'être le plus actif possible comme en commentant une décision de la Région que celle-ci avait démenti une semaine auparavant. En commission à l'Assemblée nationale, c'est un député qui source ses interventions, citant notamment des chiffres donnés par BFMTV.

Ensuite, parce qu'il n'est pas qu'un homme d'action, c'est un homme d'économie et de pouvoir d'achat. Interrogé par un média chalonnais en 2024 sur comment financer son programme, il avait répondu qu'il fallait «économiser sur le gaspillage» puis conclut sur «de l'argent en France, on en a, on en a». Après le jeu de coups bas et la censure de Michel Barnier, il s'était félicité d’une victoire sur la baisse des prix de l'électricité de 15%, qui finalement n’était dûe qu'à la baisse du prix de gros sur le marché. Depuis, il a fait économie de ses mots sur le pouvoir d'achat.

Financièrement cette fois. Arnaud Sanvert a récemment dit sur un réseau social que si Marine Le Pen était présidente, on n'en serait pas là vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Cet homme dit juste, en effet le Rassemblement National a, jusqu'à l’invasion de l'Ukraine par la Russie, repris tous les éléments de langage du Kremlin. La situation aurait été différente si l'on avait offert l'Ukraine en guise de goûter aux «faims» de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, le soutien des nations européennes est essentiel pour la défense de nos valeurs démocratiques, de liberté et de paix, contre la barbarie. Mais ça n'est pas tellement un problème pour notre député sortant, qui a fièrement voté la baisse de la contribution de la France à l'Unioneuropéenne de 5 milliards d'euros en décembre dernier.

Le bilan d'Arnaud Sanvert se calcule aussi sur le plan des valeurs. Son maître-mot, comme son président de parti, est la liberté d'expression, sur le modèle de celle d'Elon Musk. Une vaste liberté où tout est permis, ainsi nous avons appris qu'il a été pendant 10 ans observateur (sans y participer) d'un groupe Facebook où étaient régulièrement postés des insultes racistes et des messages à caractère dégradant tels que «ils sont vraiment nuisibles ces noirs» ou encore «les chasseurs aiment tuer ? Qu'ils aillent faire des battues dans les cités». Mais à l'inverse, alors qu'un chercheur du CNRS, inquiet de la dérive de l'algorithme de X/Twitter, a monté une équipe pour enquêter sur la question et proposer des alternatives (financées par des dons privés), notre député féru de liberté a évoqué en commission le sujet, se plaignant de la liberté de la recherche. Une liberté pourtant de valeur fondamentale, comme le droit d'asile, que notre député sortant veut transformer de la manière suivante selon ses prises de paroles à l'Assemblée nationale : que les personnes immigrantes travaillent avant d'être naturalisées pour éviter des dérives, mais que les demandeurs d'asile n'aient pas accès au marché du travail, pour éviter qu'elles l'obtiennent.

Les valeurs ont l'air de choses complexes au Rassemblement National.

Nous, le collectif, proposons aux électeurs de lui demander son dépôt de bilan, pour que sa députation contreproductive et contre les valeurs de liberté, d'humanisme et de fraternité ne soit qu'un point de détail. Nous appelons chacun à se mobiliser face au danger que représente le Rassemblement/Front National lors des législatives partielles à venir».

Le Collectif «Les aventures d'Arno Sansvert», compte présent sur Instagram de satire et de débunkage du député Arnaud Sanvert