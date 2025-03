L’IFPS Paulette Guinchard, un nouveau pôle d’excellence pour la formation en santé à Besançon

Ce lundi 17 mars 2025, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, accompagnée de Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, et de Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, a inauguré le nouveau bâtiment de l’Institut de Formation des Professions de Santé (IFPS) Paulette Guinchard.

Les travaux de construction ont débuté en mars 2021 avec la pose de la première pierre. Après plus de trois ans de chantier, ce bâtiment moderne et fonctionnel a ouvert ses portes pour accueillir les futurs professionnels de santé à la rentrée 2024.



Un projet d’envergure pour la formation en santé

Situé dans le quartier Temis Santé à Besançon, ce bâtiment moderne de plus de 7 000 m² accueillera 1 000 étudiants issus de diverses filières paramédicales et du travail social. Financé à hauteur de 31 millions d’euros par la Région, cet institut regroupe désormais plusieurs formations auparavant dispersées sur différents sites, offrant ainsi des conditions d’apprentissage optimisées.

Le nouvel IFPS dispose de locaux d’enseignement comprenant des salles de classe, des salles de travaux pratiques, des amphithéâtres et des espaces informatiques, trois amphithéâtres (un de 350 places et deux de 175 places), un parking souterrain de 100 places, un Engagement pour l’Excellence Pédagogique

Ce projet s'inscrit dans la volonté régionale d’améliorer l’offre de formation sanitaire et sociale. En 2024, la Région a consacré 68,3 millions d’euros à ces formations et finance à 70 % le fonctionnement de l’IFPS. De plus, elle assure la gratuité de certaines formations essentielles, comme celles d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture et d’ambulanciers, facilitant ainsi l’accès à ces métiers en tension.



Un bâtiment innovant et durable

Conçu selon des critères de performance énergétique et environnementale avancés, le bâtiment répond aux exigences de la réglementation RE2020. Son architecture mise sur une excellente isolation thermique et phonique, l’utilisation de matériaux durables, dont une structure partiellement en bois, un système de rafraîchissement naturel et d’optimisation de la lumière naturelle.



Un hommage à Paulette Guinchard

Ce nouvel institut porte le nom de Paulette Guinchard, ancienne secrétaire d’État aux personnes âgées et grande figure de la politique sociale en France. Son engagement en faveur de l’autonomie des personnes âgées et de la formation des soignants trouve un écho symbolique dans ce projet structurant.

L’inauguration de cet établissement marque une avancée majeure pour la formation des professionnels de santé en Bourgogne-Franche-Comté et renforce l’attractivité de la région dans ce domaine essentiel.