Laissez-vous conter merveille avec la Brigade d'Intervention Contée

À l'occasion de la Semaine mondiale du Conte, venez vivre des instants enchanteurs lors de moments contés gratuits, sans réservation, d'une durée de 30 minutes. Plus de détails avec Info Chalon.

A l'occasion de la Semaine mondiale du conte, qui a lieu du mardi 18 au samedi 22 mars, la Ville de Chalon-sur-Saône vous propose de faire connaissance avec la Brigade d'Intervention Contée (BIC).

Cette équipe de conteurs et conteuses, pilotée par les conteuses Emmanuelle Lieby-Menand et Anne Prost-Cossio, vous emmèneront dans l'univers des récits pour petits et grands chez différents commerçants du centre-ville de Chalon-sur-Saône ou au détour d'une rue.

Hier, mercredi 19 mars, la BIC vous donnait notamment rendez-vous Au Coin du Verger ou à La Boule à Thé.

Prochains rendez-vous, ce jeudi 20 mars à 18 heures, à la cave Terroirs et Millésimes, 36 rue de Strasbourg, le vendredi 21 mars à 18 heures, à La Coupole, 16 rue de la Citadelle, et le samedi 22 mars, chez Nicolas, 3 Grande Rue.

Des rendez-vous à ne pas manquer pour partager la magie du conte.

Alors, laissez-vous séduire par la magie des contes au détour des rues piétonnes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati